Тръмп: Последният ни удар в Иран е оправдан, ще има много по-мащабни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че последната американска атака срещу Иран е била „оправдана" и заплаши с по-мащабни удари, ако Техеран предприеме ответни действия, предаде Ройтерс.

В публикация в Трут соушъл Тръмп каза, че американските военни нанасят днес удари по ирански цели в близост до Ормузкия проток в отговор на „неуспешния опит" на Иран да постави морски мини в протока, както и в отговор на изстрелването на осем ракети срещу американска военна база в Йордания, пише БТА.

Днес американската армия започна нова серия удари по цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран. Това съобщи американското Централно командване (CENTCOM), което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток.

По данни на CENTCOM ударите са започнали днес в 12 ч. източноамериканско време (16 ч. по Гринуич). Командването уточни, че операцията е в отговор на неотдавнашни опити на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция да атакува търговското корабоплаване в Ормузкия проток, както и американски военнослужещи, разположени в региона.

През нощта между неделя и понеделник Иран и САЩ подновиха размяната на удари след месец на пауза.

Иран изстреля ракети по американски военни цели в Йордания в отговор на удар срещу ирански ракетни установки, за които САЩ твърдят, че са се опитвали да изстрелят морски мини в Ормузкия проток - ключовият морски път, превърнал се в център на регионалните напрежения и дипломатическите усилия.

Шест месеца след началото на затъващия в криза конфликт двете държави са вплетени в борба за контрол над водния път, който е от критично значение за глобалните енергийни доставки, като Техеран отстоява претендираното си право да го управлява чрез редовни удари по кораби, а САЩ са решени да поддържат движението, като насочват корабите и налагат военна блокада на иранските пристанища.

Сблъсъкът се случи само няколко дни, след като президентът Доналд Тръмп обяви протока за свободен от мини, и представлява отклонение от неотдавнашната промяна във фокуса на Вашингтон към максимално засилване на икономическия натиск върху Иран, вместо към военни действия.

Американският удар в неделя беше насочен срещу две ирански ракетни установки на иранския остров Ларак, където бяха забелязани ирански сили, подготвящи се да изстрелят ракети с мини в протока, заяви капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Военните предприеха „ограничени и прецизни действия" срещу иранските „сили за поставяне на мини, представляващи непосредствена заплаха" в този критично важен воден път, съобщи по-късно CENTCOM в публикация в X.

„Иран създаде заплахата, а американските въоръжени сили я неутрализираха, за да защитят гражданските моряци, търговското корабоплаване и свободния поток на световната търговия."

Според държавните медии жители са съобщили, че са чули експлозия в близост до острова – малък остров край брега на Бандар Абас в южната част на Иран, като медиите съобщиха за жертви сред иранските сили и цивилни граждани.

Иранската Ислямска революционна гвардия (IRGC) заяви, че американският удар „е бил стратегическа и фатална грешка" на администрацията на Тръмп и обеща отмъщение в изявление, излъчено от държавната телевизия IRIB.

По-късно IRGC съобщи, че е нанесла ракетни и дронови удари срещу две американски въздушни бази в Йордания.

Въоръжените сили на Йордания съобщиха в понеделник, че системите за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили осем ракети, които са навлезли във въздушното пространство на кралството. Военните заявиха, че снарядите са били неутрализирани, преди да успеят да представляват каквато и да е заплаха за цивилни лица или имущество, според държавната информационна агенция „Петра".

CENTCOM приключи разминирането на международните корабни маршрути в този воден път миналата седмица, съобщи администрацията на Тръмп.

„Иран е бил уведомен, че всеки кораб или лодка, която поставя нови мини, ще бъде незабавно и систематично унищожена", заяви Тръмп миналия вторник.

„Американските сили наблюдават внимателно района и остават в готовност да защитят свободния търговски поток през този жизненоважен воден път", заяви американски представител.

Половин година след началото на войната преговорите между двете страни са в застой, като Белият дом заяви в четвъртък, че в момента не се водят преговори.

Иран и Оман обаче продължават обсъжданията по предложеното споразумение за възстановяване на морското корабоплаване през пролива.

Регионалните посредници, сред които и Катар, подкрепиха преговорите, докато иранските власти многократно свързваха бъдещето на корабоплаването през пролива с по-широките преговори с Вашингтон и с развитието на ситуацията в областта на регионалната сигурност.

Атаката в неделя бе първата американска военна акция срещу Иран от 29 юли насам, когато САЩ приключиха „масивна вълна от удари" в отговор на опит за атака срещу американски военни позиции ден по-рано.

През последните седмици Тръмп се фокусира върху засилването на икономическия натиск върху Иран, а не върху военни действия, като миналата седмица заяви, че финансовата мощ на САЩ ще доведе страната „към много голяма победа". Министерството на финансите на САЩ заплаши с нови, тежки санкции срещу държави, които отказват да прекъснат икономическите си връзки с Иран, наричайки това „икономически Ден Д".

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в неделя, че ведомството вероятно ще обявява всяка седмица нови вторични икономически санкции срещу Иран, като в началото ще се фокусира върху банките.

„Ще виждате много повече от тях всяка седмица", каза Бесент преди срещата на финансовите лидери от Г-20. „Започваме с банките и им казваме, че не е приемливо да държат ирански пари и да подпомагат режима."

Цените на петрола скочиха в неделя, след като САЩ нанесоха удари срещу Иран. Цената на суровия петрол „Брент" – международният еталон – се повиши с 2,8 % до 90,57 долара за барел, а цената на американския суров петрол се повиши с 2,7 % до 85,64 долара за барел.