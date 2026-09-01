МААЕ разкри тайни ядрени дейности в Сирия от времето на Асад

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е успяла да изясни нерешените досега въпроси около разследването на тайни ядрени дейности в Сирия по време на управлението на семейство Асад. Това става ясно от поверителен доклад на агенцията, цитиран от Ройтерс.

През август инспектори на ядрената агенция на ООН са посетили няколко обекта в Сирия, където са извършили проверки, съобщава Асошиейтед прес.

След посещенията МААЕ е установила, че бившите сирийски власти не са декларирали ядрени материали, съоръжения и дейности, както са били задължени по силата на Споразумението за гаранции към Договора за неразпространение на ядреното оръжие, пише БТА.

Сред обектите, за които става дума, е ядрен реактор, който е бил в процес на изграждане в Дейр аз Зор, както и завод за производство на гориво и друго съоръжение за съхранение на гориво.

Башар Асад управляваше Сирия в продължение на 24 години – от 2000 до падането на режима му през декември 2024 г. Той наследи президентския пост от баща си Хафез Асад, който беше начело на страната от 1971 до 2000 г., с което семейството управлява Сирия повече от пет десетилетия.

Управлението на Асад се характеризира със силен контрол върху политическия живот на страната. През 2011 г. започнаха масови протести срещу режима, които прераснаха в продължителна гражданска война. В конфликта Асад беше подкрепен военно и политически от Русия и Иран.

Режимът на Асад падна на 8 декември 2024 г., когато опозиционни сили превзеха Дамаск. Башар Асад напусна Сирия и замина за Русия заедно със семейството си, където получи убежище.

В началото на август сирийски съд осъди задочно Асад и по-малкия му брат Махер на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на близо 14-годишната гражданска война в страната. Башар Асад е признат за виновен за умишлени убийства, включително на деца, изтезания, произволни арести и други престъпления срещу човечеството. Същата присъда получи и братовчедът му Атеф Наджиб, бивш ръководител на службата за политическа сигурност в провинция Дераа.

В отделен тримесечен доклад на МААЕ за Иран, също видян от Ройтерс, се посочва, че по отношение на Ислямската република отново няма постигнат напредък.

Агенцията продължава да няма достъп за проверки на запасите от уран в Иран след американските и израелските атаки през юни 2025 г. Според доклада именно липсата на възможност за инспекции поражда опасения относно риска от ядрено разпространение.