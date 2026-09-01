САЩ призова страните от Г-20: Не пипайте изкуствения интелект

САЩ призоваха днес страните от Г-20 да не се намесват в регулирането на изкуствения интелект (ИИ) и да избягват създаването на нови правила за технологията по време на среща на представители на водещи компании и финансови министри в американския щат Северна Каролина, предаде Ройтерс.

Съветникът на американското правителство по технологичните въпроси Майкъл Крациос, който е съпредседател на двудневната среща на финансовите лидери на страните от Г-20, призова страните да приемат т.нар. Каролински принципи, пише БТА.

Страните, които подкрепят тези принципи, се съгласяват при изготвянето на правила за изкуствения интелект да „пристъпят към нови регулации само при нови предизвикателства", заяви Крациос пред представителите на Г-20 на срещата. Те също така ще инвестират в „проучвания от фундаментално значение за ускоряване на откритията" и ще засилят търговските възможности за новите технологии, каза той.

„Не е необходимо политиците да подхождат към всяка иновация изолирано и не трябва да разглеждат всяка нововъзникваща технология като проблем, който изисква за първи път създаване на конкретни политики", заяви той.

Целите на САЩ до голяма степен съвпадат с вижданията на най-големите компании в света в областта на изкуствения интелект, тъй като почти всички са американски. Компаниите настояват за по-малко регулации по света за бързо разрастващия се ИИ сектор, както и да имат възможност да влияят върху правилата още при създаването им.

Правителствени регулации могат да навредят на печалбите на сектора, ако забавят пускането на нови модели или принудят компаниите да променят начина, по който функционират продуктите им, за да отговорят на изискванията за сигурност.

Представителите на страните от Г-20 се събират в ключов момент за развитието на сектора на изкуствения интелект и глобалния дебат за начина, по който той трябва да бъде регулиран, както и на фона на нарастващата конкуренция от страна на Китай за превъзходство в областта на ИИ, изтъква Ройтерс.

Неотдавна експертна група на ООН предупреди, че развитието на изкуствения интелект изпреварва научното разбиране и държавната политика. Последните събития, включително хакерска атака, предизвикана от неконтролиран агент на „ОупънЕйАй" (OpenAI), който е компрометирал инфраструктурата на компанията за изкуствен интелект „Хъгинг фейс" (Hugging Face), подсилиха опасенията доколко компаниите за изкуствен интелект проследяват тестовете на продуктите си. Агентите на изкуствен интелект са програми, които оперират с минминален контрол от хора.

Главният изпълнителен директор на „СпейсЕкс" (SpaceX) Илон Мъск отправи критики тази сутрин към технологичните регулации на ЕС, заявявайки, че политиката на блока „възпрепятства напредъка" на компаниите. Той също така призова лидерите извън Китай да разработват нови енергийни източници за захранване на центровете за данни.

По-рано Ройтерс обяви, че главният изпълнителен директор на „ОупънЕйАЙ" Сам Олтман и главният изпълнителен директор на „Енвидиа" (Nvidia) Дженсън Хуан ще се срещнат поотделно утре (2 септември) с делегатите заедно с министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник, който също е домакин на срещата.

Срещата е една от поредицата подобни събития, които ще се проведат през идните няколко месеца в градове в САЩ в навечерието на срещата на върха на лидерите на Г-20 в Маями през декември.

Китайските модели с отворени тегла (параметри) - системи, чиито основни елементи са публично достъпни - стават все по-конкурентоспособни спрямо системите на американски гиганти в областта на изкуствения интелект като „Антропик" (Anthropic) и „ОупънЕйАй". Произведените в Китай модели с отворени тегла печелят позиции сред американските компании, което също така създава потенциален риск за сигурността, ако китайското ръководство реши да се намеси.

„Това засили необходимостта тази администрация (на президента Доналд Тръмп - бел. ред.) да гарантира, че останалата част от света ще остане в американската технологична екосистема и няма да търси алтернативи", заяви Вивек Чилукури, сътрудник по технологиите и националната сигурност в Центъра за нова американска сигурност.

Междувременно китайският премиер Ли Цян заяви, че Пекин ще работи за разрешаване на основателните притеснения на американските компании, опериращи в Китай и ще гарантира равнопоставени условия на конкуренция в съответствие със закона, предаде Синхуа.

Ли направи изявлението си в Пекин по време на среща с делегация на Съвета на директорите на Американско-китайския бизнес съвет (USCBC), ръководена от председателя на съвета Райън Макгинърни.

Ли също така призова американската страна да работи с Пекин в тази посока, да предприеме конкретни действия за решаване на китайските опасения и съвместно да изпълни договореностите от двустранните икономически и търговски консултации.

Като отбеляза, че Американско-китайският бизнес съвет отдавна се ангажира с насърчаването на отношенията между Китай и САЩ и на икономическото и търговско сътрудничество между двете страни, Ли заяви, че Китай е готов да работи с Вашингтон, следвайки стратегическите насоки на двамата държавни глави - Доналд Тръмп и Си Цзинпин - и да насърчава изграждането на конструктивни отношения между Китай и САЩ, основани на стратегическа стабилност.

Ли заяви още, че същността на икономическото и търговското сътрудничество между Китай и САЩ е взаимната полза, от което печелят и двете страни. Укрепването на сътрудничеството е както необходимост и за двете страни, така и правилният избор, добави той.

Ли Цян отбеляза, че американските компании са добре дошли да се възползват от възможностите, да разширят присъствието си и да задълбочат участието си на китайския пазар.

Като се има предвид големият мащаб на икономическото и търговското сътрудничество между Китай и САЩ, е нормално да възникват някои различия и търкания, заяви Ли. Той посочи, че ако двете страни се уважават и разбират помежду си, като засилят комуникацията и консултациите, то винаги могат да бъдат намерени решения.

Макгинърни и други членове на делегацията заявиха, че американската бизнес общност има пълно доверие в изпълнението на 15-я петгодишен план на Китай и в перспективите за икономическото развитие на страната. Те добавиха, че бизнеса ще продължи да разширява инвестициите си в Китай, да бъде дългосрочен партньор в развитието на страната и конструктивна сила в отношенията между САЩ и Китай.