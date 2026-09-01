Макрон поиска нови европейски санкции срещу Русия след атаката с дрон в Лайпциг

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Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подкрепя налагането на нови европейски санкции срещу Русия след неотдавнашния опит за атака с дрон в Лайпциг, за който германските власти обвиниха руската страна, предаде Ройтерс.

"Трябва да бъдем единни в подкрепата си за Украйна и Франция ще продължи да играе пълноценна роля", написа Макрон в публикация в Екс.

Днес германското правителство обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, съобщава БТА.

Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви. Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг.

Тепърва обаче Берлин трябва да установи извършителя на инцидента. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия координира ответната си реакция съвместно със съюзниците от НАТО и Европейския съюз.

Очаква се по-късно днес германският министър на вътрешните работи Александър Добринт и външният министър Йохан Вадефул да излязат с официално становище по темата.

Очакванията са министърът, който в момента е на официално посещение в Алжир, да спре междинно в Берлин за консултации с Добринт, преди да продължи за Ирландия за среща със свои колеги от ЕС тази вечер, заявиха няколко представители от делегацията му.

По-рано днес германският външен министър обеща, че Германия ще приеме пропорционални ответни мерки след откриването на дрона, но не обвини Русия пряко за инцидента. Запитан в Алжир дали Берлин се опасява от ответна реакция на Москва Вадефул подчерта, че Германия няма да реагира пресилено, но ще отвърне, "когато бъде атакувана".

"Русия трябва да знае, че Германия играе ролята на стабилизираща сила в Европа, която е винаги готова да преговаря, но която същевременно никога няма да се остави да бъде сплашвана", категоричен бе Вадефул.

Дрон, зареден с експлозиви и механизъм за детонация, бе открит вечерта на 4 август в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале. Безпилотното летателно средство бе намерено между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите.

Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма DHL, който не бе успял да кацне заради затварянето на пистата.

Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура.

Върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас заяв, че според нея е ясно, че Русия стои зад инцидента с дрон на летището в Лайпциг. По време на среща на министрите на отбраната от ЕС Калас обаче уточни, че ще остави на Германия да установи кои са извършителите.