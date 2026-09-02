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Владимир Путин говори на пресконференция след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек. Почти в 3 ч местно време той отговори на въпроси на журналисти, свързани с решението на Германия да затвори руското генерално консулство, изявлението на Зеленски за сигурността на руското въздушно пространство и вероятността от нова мобилизация след руските избори. Ето какво каза той накратко.

За следващите цели на Русия в Украйна

На руските въоръжени сили са дадени инструкции да подготвят и да нанесат масирани удари срещу украински енергийни съоръжения.

За заплахите на Зеленски за сигурността на руското въздушно пространство

Не съм чувал подобни изявления, но ако бъдат изречени на глас, това е декларация за държавен тероризъм. И те ни молят да възобновим преговорите, искат лични срещи. Ние не преговаряме с терористи. Ако се случат трагедии, ще намерим начин да отговорим.

Относно атаките срещу украинското ръководство

Както виждате, ние не предприемаме подобни атаки. Изхождаме от предпоставката, че имаме нужда от определени хора, ако те разбират, че искат да разрешат проблемите по мирен начин. Имаме нужда от преговарящи.

За мобилизацията след изборите в Русия

Това са пълни глупости. Това е информационна атака срещу Русия.

Относно преговорите за Украйна

Ако някой направи или може да направи конкретен принос, ние сме „за". Единственото, което не искаме, е всичко да се върти по безсмислен начин. Процесът на преговори [...] е до известна степен замразен днес.

За указа за защита на критични обекти

Трябва да изхвърлим национализацията от съзнанието си; нямаше такова нещо като национализация. Знаете поговорката: докато не удари гръм, човек няма да се прекръсти. Врагът започна да атакува нашите обекти, включително нефтопреработвателните заводи, и причини щети, защото не бяха защитени. Срещнах се с бизнесмени и те започнаха да казват, че това е отговорност на правоохранителните органи и военните. Но ние разговаряхме и те осъзнаха, че и те трябва да се включат.

За посещението на директора на ЦРУ в Москва

Контакти между разузнавателните агенции винаги са съществували, дори по време на Студената война. Наскоро предадохме на Съединените щати американски гражданин, който беше в затвора. Контакти винаги има.

Относно решението на Германия да затвори руското генерално консулство

Това е свързано с вътрешнополитическата ситуация в Германия. Позицията на канцлера е трудна; той не защитава националните интереси. Трябва да се изправим срещу агресивна Русия - но къде са доказателствата? Ами, те са подхвърлили доказателства. Предвид падащите рейтинги на одобрение и предстоящите избори, политическото бъдеще на управляващия елит на Германия е заложено на карта. Свързано е с това.

За косатките и белите мечки

Ако някой се опита да ни засили надолу по хранителната верига, да ни изяде, да ни погълне, може дори да получи юмрук в зъбите.