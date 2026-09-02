Йордания и Кувейт предотвратиха нови атаки от Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йордания и Кувейт заявиха, че през изтеклата нощ са предотвратили нови атаки от Иран, след като Техеран обяви по-нататъшни удари срещу американски военни бази в региона, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Йорданската новинарска агенция Петра съобщи, че противовъздушната отбрана на Йордания е прехванала и унищожила общо 10 балистични ракети, изстреляни от Иран, като още 3 ракети са се разбили в отдалечени райони. Засега няма данни за пострадали.

Военните власти в Кувейт казаха, че противовъздушната им отбрана също е отблъснала „атаки от вражески дронове" от Иран, като добавиха, че експлозиите, чути на цялата територия на страната в Персийския залив, са били причинени от предотвратените атаки.

По-рано Иран заяви, че е взел на прицел американски военни бази в Йордания в отговор на предишни атаки на САЩ. Иран вече атакува американски бази в тази страна през нощта в понеделник.

Иранските медии съобщиха също така и за атаки срещу американска база в Бахрейн, въпреки че оттам все още няма официално потвърждение.

Американската армия обяви във вторник, че е започва да нанася нови удари по цели в Иран. На прицел са цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.