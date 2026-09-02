ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два кораба се удариха в морето край Истанбул, изди...

Времето София 23° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23490438 www.24chasa.bg

Съд в Хондурас оттегли обвиненията срещу бившия президент Хуан Орландо Ернандес

1024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Флагът на Хондурас. Снимката е илюстративна Снимка: Пиксабей

Съд в Хондурас оттегли обвиненията срещу бившия президент Хуан Орландо Ернандес за измама и пране на пари, съобщиха снощи съдебните власти в страната, девет месеца след като той бе освободен от затвора в САЩ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Говорителят на съда Карлос Силва съобщил пред местните медии, че съдията е стигнал до заключението, че Ернандес не носи отговорност за бюджетните решения по времето на престъплението и че не може да бъде потвърдено, че присвоените средства са били насочени към президентската му кампания през 2013 г.

„Тази глава от политическото преследване вече приключи", каза в обръщение към обществеността след съдебното решение самият Ернандес, който винаги е твърдял, че е невинен.

Ернандес се завърна в централноамериканската страна в края на юли, след като през 2022 г. бе екстрадиран в Съединените щати по обвинения в трафик на наркотици. Две години по-късно той беше признат за виновен и осъден на 45 години затвор в САЩ, но бе помилван от американския президент Доналд Тръмп в края на миналата година.

Флагът на Хондурас. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)