Алпите заплашени от свлачища и наводнения като тези в Хималаите

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Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер призова да се предприемат повече мерки за защита на хората в европейските Алпи от свлачища и кални потоци, предизвикани от климатичните промени, предаде ДПА, цитирани от БТА.

Щайнмайер заяви, че подобни събития не винаги трябва да достигат мащабите, наблюдавани наскоро в Непал или миналата година в планинското село Блатен в Швейцария, но че в бъдеще те ще стават все по-чести.

По-рано през деня германският президент посети Щубайския ледник в австрийската провинция Тирол заедно с колегите си от Австрия, Швейцария, Белгия, Люксембург и Лихтенщайн, където глациолози му обясниха какво е въздействието на климатичните промени върху ледника.

Държавните глави на немскоговорящите страни в Европа се срещат веднъж годишно в една от техните държави - този път в Австрия.

Местните признаци на глобалното затопляне са тревожни и изискват предприемане на мерки, отбеляза Щайнмайер след срещата.

Над 1000 души загинаха при смъртоносното наводнение в Хималаите, а близо 5000 са в неизвестност.