Намушкаха до смърт вицепрезидентката на Bank of America на "Таймс Скуеър", застреляха убийцата

Приказният живот на млада майка с обещаваща банкова кариера беше трагично прекъснат за миг след случаен сблъсък с въоръжена с нож маниачка на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк в понеделник, разказа "Ню Йорк Поуст".
32-годишната Ерин Пиаченти се издигна до желаната позиция вицепрезидент в Bank of America, живее в идиличен дом край гориста алея в Честър, Ню Джърси, и наскоро отпразнува втората си годишнина от сватбата с любимия си съпруг.
Преди пет месеца влиятелната млада двойка посреща момиченце в съвместния си живот. Пиаченти приключи отпуска си по майчинство тази седмица, като изброи благословиите си – новородено, съпруг и радостни пътувания, в лъчезарна публикация в социалните медии, за която първо съобщи New York Times.
След като Пиаченти приключва първия си работен ден, жизнерадостната майка се отправя към дома си през Таймс Скуеър, където пътят ѝ се пресича с 49-годишната Памела Сиснерос, която я наръгва в корема с кухненски нож, убивайки я, съобщиха полицията и източници.
Безсмислената смърт, която се случи само мигове след като Сиснерос намушка и рани сериозно Так Кам, 68-годишен баща от Роуд Айлънд, посече жена не само в разцвета на силите ѝ, но и на прага на нов живот.
„Един живот, прекъснат твърде кратко от безсмислен акт на насилие", каза комисарят на нюйоркската полиция Джесика Тиш в понеделник.
Близо 14 години преди деня, в който Пиаченти беше убита на "Таймс Скуеър", тя публикува снимка във Facebook, на която се вижда в „Кръстопътят на света", на път да започне колеж в Университета на Пенсилвания.
Младата Ерин Гилтинан – моминското ѝ име – изучава политически науки и с радост пее в университетска акапелна група, публикации в социалните медии и видеоклипове.
След като завършва през 2016 г., тя посещава юридическия факултет на университета "Фордъм" заедно с бъдещия си съпруг Франк Пиаченти, потвърдиха представители на университета.
„Съкрушени сме да научим за трагичната и безсмислена загуба на нашата възпитаничка, Ерин (Гилтинан) Пиаченти", каза говорител на "Фордъм". И допълни:
"Ерин и съпругът ѝ Франк завършват през 2021 г. и са ценени членове на адвокатското семейство на Фордъм. През това опустошително време нашите мисли, молитви и най-дълбоки съчувствия са с Франк, техните семейства и всички, които познаваха и обичаха Ерин."
Младата двойка се издига по правната и корпоративната стълбица, като Ерин Пиаченти е работила като стажант-юрист в Мейджър Лийг Бейзбол и като сътрудник в елитната адвокатска кантора Davis Polk & Wardwell, преди да се окаже в Bank of America преди малко повече от година според нейния LinkedIn.
Франк Пиаченти следва подобен влиятелен път, работейки като помощник-юрист за федерални съдии, преди да се присъедини към адвокатската кантора Kasowitz, където е специализиран в търговски спорове според сайта на кантората.
Пиаченти се ожениха на 10 август 2024 г., като снимки от сватбата показват как двойката сияе, докато вървяха ръка за ръка след церемонията в Лонг Бийч Айлънд, Ню Джърси.
Ерин Пиаченти, в публикацията, публикувана първо от Times, пише за благодарността си за петмесечния отпуск, за да се грижи за новата си дъщеря, отбелязвайки, че бебето току-що е било кръстено и че триото наскоро е пътувало до Лонг Бийч Айлънд, Мейн и Роуд Айлънд.
Последиците от нападението, което сложи край на оживения живот на Пиаченти, бяха заснети в трогателно видео, показващо Сиснерос - майка на три деца, чието семейство твърди, че тя дълго време е страдала от проблеми с психичното здраве - как се изправя срещу полицаи и се приближава към тях с остриета в ръка. Полицията застреля Сиснерос и тя почина от раните си.
Другата жертва на намушкването, Кам, се е насочвала към влак на Amtrak, пътуващ за Роуд Айлънд, след посещение при сина си в Бруклин, когато Сиснерос го е наръгал с нож, съобщават източници.
Кам, който остана в болница във вторник, и синът му – вицепрезидент в Citigroup, не отговорят на обажданията за коментар.
Семейството и приятелите на Пиаченти отказаха коментар или не отговориха на обажданията.
Трагедията е съкрушила колегите ѝ в Bank of America до мозъка на костите ѝ, разкрива вътрешен имейл, получен от The Post.
Пиаченти е работила 18 месеца в екипа на банката за бизнес подбор и конфликти, където много служители са разговаряли с нея всеки ден, пише Матю Кодър, президент на Global Corporate and Investment Banking.
„Загубата ѝ се усеща дълбоко от мнозина", пише Кодър.
„Това е неприемлив и ужасен инцидент и сърцераздирателна загуба за семейството на Ерин, близките ѝ и всички, които са я познавали."
Говорител на Bank of America публично повтори личната скръб, изразена в имейла.
„Шокирани сме и дълбоко натъжени от трагичната загуба на нашата колежка. Тя беше ценен съотборник, който ще ни липсва много. Сърцата ни са със семейството ѝ и всички нейни близки", каза говорителят на Bank of America Джон Янианакопулос.