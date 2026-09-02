Намушкаха до смърт вицепрезидентката на Bank of America на "Таймс Скуеър", застреляха убийцата

Приказният живот на млада майка с обещаваща банкова кариера беше трагично прекъснат за миг след случаен сблъсък с въоръжена с нож маниачка на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк в понеделник, разказа "Ню Йорк Поуст".

32-годишната Ерин Пиаченти се издигна до желаната позиция вицепрезидент в Bank of America, живее в идиличен дом край гориста алея в Честър, Ню Джърси, и наскоро отпразнува втората си годишнина от сватбата с любимия си съпруг.

Преди пет месеца влиятелната млада двойка посреща момиченце в съвместния си живот. Пиаченти приключи отпуска си по майчинство тази седмица, като изброи благословиите си – новородено, съпруг и радостни пътувания, в лъчезарна публикация в социалните медии, за която първо съобщи New York Times.

След като Пиаченти приключва първия си работен ден, жизнерадостната майка се отправя към дома си през Таймс Скуеър, където пътят ѝ се пресича с 49-годишната Памела Сиснерос, която я наръгва в корема с кухненски нож, убивайки я, съобщиха полицията и източници.

Безсмислената смърт, която се случи само мигове след като Сиснерос намушка и рани сериозно Так Кам, 68-годишен баща от Роуд Айлънд, посече жена не само в разцвета на силите ѝ, но и на прага на нов живот.

„Един живот, прекъснат твърде кратко от безсмислен акт на насилие", каза комисарят на нюйоркската полиция Джесика Тиш в понеделник.

Близо 14 години преди деня, в който Пиаченти беше убита на "Таймс Скуеър", тя публикува снимка във Facebook, на която се вижда в „Кръстопътят на света", на път да започне колеж в Университета на Пенсилвания.

Младата Ерин Гилтинан – моминското ѝ име – изучава политически науки и с радост пее в университетска акапелна група, публикации в социалните медии и видеоклипове.

След като завършва през 2016 г., тя посещава юридическия факултет на университета "Фордъм" заедно с бъдещия си съпруг Франк Пиаченти, потвърдиха представители на университета.

„Съкрушени сме да научим за трагичната и безсмислена загуба на нашата възпитаничка, Ерин (Гилтинан) Пиаченти", каза говорител на "Фордъм". И допълни:

"Ерин и съпругът ѝ Франк завършват през 2021 г. и са ценени членове на адвокатското семейство на Фордъм. През това опустошително време нашите мисли, молитви и най-дълбоки съчувствия са с Франк, техните семейства и всички, които познаваха и обичаха Ерин."

Младата двойка се издига по правната и корпоративната стълбица, като Ерин Пиаченти е работила като стажант-юрист в Мейджър Лийг Бейзбол и като сътрудник в елитната адвокатска кантора Davis Polk & Wardwell, преди да се окаже в Bank of America преди малко повече от година според нейния LinkedIn.

Франк Пиаченти следва подобен влиятелен път, работейки като помощник-юрист за федерални съдии, преди да се присъедини към адвокатската кантора Kasowitz, където е специализиран в търговски спорове според сайта на кантората.

Пиаченти се ожениха на 10 август 2024 г., като снимки от сватбата показват как двойката сияе, докато вървяха ръка за ръка след церемонията в Лонг Бийч Айлънд, Ню Джърси.

Ерин Пиаченти, в публикацията, публикувана първо от Times, пише за благодарността си за петмесечния отпуск, за да се грижи за новата си дъщеря, отбелязвайки, че бебето току-що е било кръстено и че триото наскоро е пътувало до Лонг Бийч Айлънд, Мейн и Роуд Айлънд.

Последиците от нападението, което сложи край на оживения живот на Пиаченти, бяха заснети в трогателно видео, показващо Сиснерос - майка на три деца, чието семейство твърди, че тя дълго време е страдала от проблеми с психичното здраве - как се изправя срещу полицаи и се приближава към тях с остриета в ръка. Полицията застреля Сиснерос и тя почина от раните си.

Полицията се опитва да задържи убийцата Снимка: Инстаграм

Другата жертва на намушкването, Кам, се е насочвала към влак на Amtrak, пътуващ за Роуд Айлънд, след посещение при сина си в Бруклин, когато Сиснерос го е наръгал с нож, съобщават източници.

Кам, който остана в болница във вторник, и синът му – вицепрезидент в Citigroup, не отговорят на обажданията за коментар.

Семейството и приятелите на Пиаченти отказаха коментар или не отговориха на обажданията.

Трагедията е съкрушила колегите ѝ в Bank of America до мозъка на костите ѝ, разкрива вътрешен имейл, получен от The Post.

Пиаченти е работила 18 месеца в екипа на банката за бизнес подбор и конфликти, където много служители са разговаряли с нея всеки ден, пише Матю Кодър, президент на Global Corporate and Investment Banking.

„Загубата ѝ се усеща дълбоко от мнозина", пише Кодър.

„Това е неприемлив и ужасен инцидент и сърцераздирателна загуба за семейството на Ерин, близките ѝ и всички, които са я познавали."

Говорител на Bank of America публично повтори личната скръб, изразена в имейла.

„Шокирани сме и дълбоко натъжени от трагичната загуба на нашата колежка. Тя беше ценен съотборник, който ще ни липсва много. Сърцата ни са със семейството ѝ и всички нейни близки", каза говорителят на Bank of America Джон Янианакопулос.