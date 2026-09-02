Убиецът на Чарли Кърк пледира невинен, грози го смъртна присъда

23-годишният мъж, обвинен в убийството на консервативния политически активист Чарли Кърк пледира невинен. Прокуратурата обаче вероятно ще поиска смъртна присъда, съобщи Би Би Си.

Тайлър Робинсън отрича обвинението в убийство при утежняващи обстоятелства – престъпление, наказуемо със смърт в щата Юта – както и шест други обвинения във връзка със стрелбата срещу Кърк по време на събитие в университетския кампус на 10 септември 2025 г.

Адвокатите на Робинсън се опитаха да изключат смъртното наказание като възможност, но прокурорите изтъкнаха, че утежняващите обстоятелства, като стрелба по тълпата в присъствието на деца, налагат провеждането на процес за налагане на смъртно наказание.

31-годишният Кърк беше застрелян във врата, докато държеше реч по време на събитие в университета „Юта Вали" в Орем.

Във вторник обвиненият се яви в съда в Прово, където беше и вдовицата на Кърк, както и родителите на Чарли.

Заключителните пледоарии последваха петдневно предварително изслушване през юли, по време на което прокурорите изложиха доказателствата си, за да докажат наличието на вероятна причина за провеждане на съдебен процес.

Те включваха ДНК, която според твърденията свързва Робинсън с оръжието на убийството и други предмети, иззети от местопрестъплението; признания, които той според твърденията е направил пред близки; както и видеозапис с показания на съквартиранта му и интимния му партньор Ланс Туигс.

Обвиняемият, бивш стажант-електрик, е бил в интимна връзка със съквартиранта си и е считал консервативните възгледи на Кърк, особено по въпросите, свързани с транссексуалните хора, за „отвратителни" – което, според тях, е било мотивът за престъплението.

Прокурорите отчетоха и факта, че Робинсън е стрелял напосоки в тълпата, застрашавайки животите им. Адвокатите на Робинсън оспориха това, подчертавайки, че няма други пострадали в тълпата.

Робинсън се предаде ден и половина след убийството, след като родителите му го разпознали по снимките в медиите. Следващото изслушване ще е на 23 октомври, когато се очаква да бъде назначена и дата за същинското дело.