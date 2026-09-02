Испания не казва колко точно мигранти са останали в Сеута

Премиерът Санчес призна за 5000 останали в Сеута, но местните власти твърдят, че бройката е около 10 000

Останалите мигранти искали "по-добър живот в континентална Европа"

Местните се страхуват да излизат, престъпността расте, има 22 сигнала за изнасилени жени

Испанската полиция стреля във въздуха в понеделник сутринта, докато се опитваше да разпръсне няколко хиляди млади мъже от импровизиран лагер на паркинг до градската болница в Сеута.

Хаотичната сцена, при която полицаи използваха палки, за да насочват мигрантите към центъра на града, беше неприятно напомняне за разминаването между първоначалните уверения на премиера Педро Санчес и неговото правителство, че кризата до голяма степен е приключила, и реалността, която се разиграва по улиците на Сеута, пише "Политико".

По това време испански и европейски представители заявиха, че почти всички от 72 000 мигранти, преминали от Мароко в Сеута, са напуснали града. Но докато полицията му провеждаше операцията в понеделник сутринта, Санчес трябваше да признае в радио интервю, че около 5000 от тях все още се намират на испанска територия.

Тази цифра се оспорва от представители като председателя на градския съвет на Сеута Хуан Хесус Вивас, който твърди, че в града все още има около 10 000 души, пребиваващи без разрешение. Полицейският синдикат CEP и служители на испанската национална полиция, разговаряли с Global Reporters Network на Axel Springer, също посочват по-високата цифра.

Сред мигрантите, които остават в града, има около 1200 непридружени непълнолетни, които през следващите седмици трябва да бъдат преместени в центрове за настаняване на Иберийския полуостров, заяви Санчес в понеделник. Мигрантския лагер в Сеута СНИМКА: Ройтерс

Премиерът обеща, че правителството му ще разреши кризата „с достойнство" и в съответствие със закона. На практика това означава, че мигрантите трябва да получат възможност да подадат молби за убежище и заявленията им да бъдат разгледани - процес, който може значително да забави евентуалното им депортиране.

Нерешената ситуация превръща Сеута в арена на продължаващо насилие между местните жители, испанските власти и останалите мигранти.

Няколко испански военнослужещи бяха ранени миналата седмица, след като група от около 40 млади мигранти ги замеряше с камъни. При отделен инцидент полицията арестува трима мигранти в неделя по обвинение, че са хвърляли коктейли „Молотов" по взвод, патрулиращ в испанския анклав.

Междувременно миналата седмица испанската полиция се намеси, за да защити мигранти, след като местни демонстранти нахлуха в импровизирания им лагер на плажа „Ел Трампoлин" в Сеута и подпалиха вещите им. Местните нахлуха и разрушиха импровизирания мигрантски лагер на плажа СНИМКА: Ройтерс

Именно на „Ел Трампoлин" Лаарви и синът му Омар, и двамата от Тетуан, Мароко, са разпънали лагера си.

„Синът ми не успя да си намери работа у дома", казва Лаарви.

Мъжете заявяват, че мечтаят за по-добър живот в континентална Испания, а може би един ден и по-на север в Европа.

Но тези мечти едва ли ще се сбъднат. В понеделник Санчес потвърди, че хората, влезли в Сеута по икономически причини, няма да имат право на убежище и ще подлежат на депортиране.

Отстраняването на мигрантите не може да се случи достатъчно скоро за местните жители, които са все по-разочаровани от продължаващото присъствие на хиляди мигранти в града.

„Обикновено възрастните хора прекарват лятото на плажа, но вече не могат да го правят", казва Джалид Али Амар, местен жител, който притежава ресторант близо до лагера на плажа „Ел Трампoлин".

Али Амар заявява, че жителите на града са били принудени да търпят седмици на хаос. Той добавя, че не изпитва уважение към мигрантите, „защото те не уважават" местните жители, много от които, по думите му, вече се страхуват да напускат домовете си заради влошаващата се ситуация със сигурността.

Себастиан Зюцл, говорител на полицейския синдикат CEP в Мадрид, заяви, че престъпността в анклава се е увеличила осем пъти от 30 юли насам, но не представи доказателства в подкрепа на твърдението. Испанското вътрешно министерство отказа да потвърди или отрече увеличение на престъпността, като заяви, че все още не е получило последните статистически данни за престъпността в Сеута.

При посещение в анклава миналата седмица обаче главният прокурор Тереса Перамато потвърди, че властите са установили увеличение на нападенията и престъпленията срещу частна собственост през последния месец.

В понеделник прокуратурата на Сеута съобщи, че разследва 22 предполагаеми сексуални посегателства срещу жени и момичета мигранти, както и още един случай, при който жертвата е мъж от LGBTQ+ общността.

„Много жени са били изнасилени", заяви Елена Маленo, говорител на неправителствената организация за защита на правата на мигрантите Caminando Fronteras. Тя добави, че действителният брой може да е по-висок от потвърдения от испанските власти, тъй като жените мигранти може да не знаят как да подадат сигнал за сексуално насилие или да не се доверяват достатъчно на властите, за да го направят.

Хуманитарните организации все по-често се оказват в центъра на насилието.

Нолте Бауер, активист от германската неправителствена организация Mission Lifeline, която работи с мигранти и вътрешно разселени хора, заяви, че е получил смъртни заплахи. По думите му неизвестни лица са се опитали да нарежат гумите на камиона му, от който мигрантите могат безплатно да зареждат телефоните си. Протестиращи са се опитвали и да спират автомобили на Червения кръст, раздаващи храна на мигрантите.

„Разбирам, че настоящата ситуация е стресираща за местните жители и разбирам защо протестират", каза Бауер. „Но да заплашваш хора със смърт, да ги преследваш и да подпалваш лагери - това вече е прекрачване на границата."

Активистът постави под въпрос липсата на солидарност с мигрантите.

„Европа е ей там", каза той. „Има достатъчно място."

Нерешената криза се оказва сериозно предизвикателство за Санчес.

Една трета от министрите в правителството са били призовани да дадат показания в извънредни парламентарни заседания за ситуацията в Сеута, по време на които депутати от политически групи, които традиционно подкрепят премиера, все по-открито изразяват недоволството си от ситуацията в града.

Депутатът Микел Легарда от регионалистката Баска националистическа партия обвини правителството в „небрежност" по отношение на факторите, довели до кризата в Сеута, както и в „бездействие" при възстановяването на нормалния живот в града.

„Въпросът е неизбежен: Къде е държавата?", попита той в парламента.

Във вторник правителството на Санчес представи пакет от 309 милиона евро, предназначен за укрепване на инфраструктурата за сигурност в Сеута, подобряване на обществените услуги, подпомагане на местния бизнес и оказване на хуманитарна помощ на мигрантите.

„Основната цел на постановлението е да даде увереност както на бизнеса, така и на работниците", заяви вицепремиерът и министър на икономиката Карлос Куерпо. „Наясно сме със спешната необходимост от действия за възстановяване на спокойствието и увереността, от които гражданите и бизнесът в Сеута се нуждаят."

Все още обаче не е ясно дали мерките ще бъдат достатъчни, за да заличат трайните разделения, които кризата създава в анклава.

Сеута отдавна се гордее с репутацията си на символ на гостоприемството и мирното съжителство между християни и мюсюлмани по северноафриканското крайбрежие. Но мигрантският наплив поставя тази идентичност на изпитание, като местни жители като Али Амар отхвърлят новодошлите, за които твърдят, че са „донесли хаос" в града.

„Аз съм мюсюлманин. Аз съм испанец. Аз съм патриот", заяви той. „Тези хора нямат работа тук."