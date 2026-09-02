Два кораба се удариха в морето край Истанбул, единият потъна (Видео)

Два турски товарни кораба са се ударили във водите на Мраморно море, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на валийството на Истанбул.
Инцидентът е станал на 18 мили от истанбулския район Силиври тази нощ. Властите не са могли да установят връзка с 10-членния екипаж на единия кораб и веднага е започната издирвателна операция.
Товарните кораби "Алсу" и "Тугберк Имамоглу" са се сблъскали около 3 ч. през нощта. На място са изпратени екипи на турската брегова охрана, пише Turkiye Today.
"Алсу" е превозвал петролни продукти, при него не са установени видими щети. Властите обаче не могат да се свържат с екипажа на "Тугберк Имамоглу". Започната е операция с патрулни кораби и хеликоптери на бреговата охрана.
Корабът "Алсу" е пътувал от Коджаели към Алиага с 2 999 тона моторно масло. "Тугберк Имамоглу" е тръгнал от Искендерун към Карадениз Ерегли, превозвал е 4 199 тона стомана.
Генералната дирекция по морски въпроси на Турция съобщи, че корабът „Тугберк Имамоглу" не е отговорил на многократните повиквания, а опитите да се свържат с членовете на екипажа по мобилен телефон също са останали без отговор. Поради това властите са стигнали до заключението, че корабът е потънал.
Дирекцията също така съобщи, че спасително оборудване, принадлежащо на „Тугберк Имамоглу", включително спасителната лодка, е било открито на морската повърхност, но в нея не са били намерени членове на екипажа.
В неделя ферибот с 267 души на борда потъна край бреговете на Северен Кипър. Той е пътувал по направление от Кирения към турското пристанище Тасуджу. При трагедията загинаха осем души.