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Автомобил прегази протестиращи в подкрепа на правителството в Иран, четирима загинали

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Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Автомобил връхлетя тази нощ събиране на поддръжници на иранското правителство и въоръжените сили в североизточния град Машхад, като уби четирима души и рани над десет, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Колата, движеща се с висока скорост, първо се сблъскала с друго превозно средство, изгубила контрол и се врязала в тълпата, като по пътя си ударила предпазни бариери и пътни знаци, съобщава Noor News, цитирайки Мохсен Муса-Абади, ръководител на пътната полиция в провинция Разави Хорасан.

Първоначалните проверки показали, че шофьорът, който е бил арестуван, не е бил в нормално състояние, добави Муса-Абади, без да дава подробности за състоянието му.

Засега няма признаци за политически мотив, а властите описаха инцидента като пътнотранспортно произшествие.

Вечерното събиране е част от серия периодични прояви, посещавани от поддръжници на Ислямската република и нейните въоръжени сили, откакто войната със Съединените щати започна в края на февруари, отбелязва агенция Мехр.

Иран

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