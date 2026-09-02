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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23491120 www.24chasa.bg

Нов саботаж срещу германската електрическа мрежа

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Електричество СНИМКА: Pixabay

Германия се е сблъскала с втори опит за саботаж на електрическата си мрежа, като местната полиция заяви, че разследва нападение срещу подстанция в западния град Бергхайм, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Говорител на полицията каза вчера, че силите на реда разследват умишлен вандализъм срещу техническата инфраструктура, но добави, че електрозахранването в региона не е било засегнато. Той не уточни какви щети са нанесени.

Също вчера ракети, носещи експлозиви, повредиха електропроводи в източната германска провинция Бранденбург.

Вчера Берлин обвини Русия за опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг миналия месец и разпореди серия от ответни мерки, припомня Ройтерс.

Електричество СНИМКА: Pixabay

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