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90-годишен без книжка шофирал в насрещното на магистрала в Атина

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Магистрала СНИМКА: АПИ

Мъж на 90 години беше арестуван от гръцката пътна полиция, след като бе заловен да шофира в насрещното платно на магистрала „Атики одос" в Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Полицията е установила още, че водачът не разполага с валидна шофьорска книжка. За щастие, случаят не е довел до инцидент.

Полицията забелязала превозно средство, движещо се в грешна посока близо до Коропи, югоизточно от Атина, и го спряла малко след това.

Водачът е обвинен в опасно шофиране, нарушения на правилата за движение по пътищата и е глобен с 440 евро.

По време на проверката той не е представил валидно свидетелство за управление на превозно средство, а последваща проверка на полицейски досиета е показала, че шофьорската му книжка е изтекла през 2018 г.

Съгласно правилата за движение по пътищата в Гърция шофьорите на възраст 80 и повече години трябва да преминават през серия от медицински прегледи на всеки две години, на колкото се подновяват и шофьорските им книжки.

Магистрала СНИМКА: АПИ

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