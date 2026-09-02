Взрив на жп гара в Германия, има ранени

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Ръчна граната е избухнала на жп гарата в германския град Аугсбург днес, съобщиха от полицията.

Двама души са пострадали. Взривът е бил в един от коридорите на сградата.

Обстоятелствата около експлозията са неясни.

Гарата е отцепена и всички транспортни услуги са преустановени. На място са пристигнали експерти по експлозивите.

По информация на "Билд" полицейско куче е надушило още една бомба в кош за боклук в района на жп гарата.

Гранатата е избухнала тази сутрин в 3:15 ч. пред турски магазин за бижута. 17-годишно момиче и момче на 18 години са пострадали леко при взрива, изпочупени са и прозорци.

Полицията смята, че жп гарата не е била основната цел на бомбата.