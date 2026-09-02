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Взрив на жп гара в Германия, има ранени

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Немска полиция Снимка: Пиксабей

Ръчна граната е избухнала на жп гарата в германския град Аугсбург днес, съобщиха от полицията. 

Двама души са пострадали. Взривът е бил в един от коридорите на сградата. 

Обстоятелствата около експлозията са неясни.

Гарата е отцепена и всички транспортни услуги са преустановени. На място са пристигнали експерти по експлозивите. 

По информация на "Билд" полицейско куче е надушило още една бомба в кош за боклук в района на жп гарата. 

Гранатата е избухнала тази сутрин в 3:15 ч. пред турски магазин за бижута. 17-годишно момиче и момче на 18 години са пострадали леко при взрива, изпочупени са и прозорци. 

Полицията смята, че жп гарата не е била основната цел на бомбата. 

Немска полиция Снимка: Пиксабей

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