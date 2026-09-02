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Подозират умишлено посегателство срещу електроразпределителна подстанция край Кьолн

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Късо съединение е повредило няколко електропровода, но не се е стигнало до прекъсване на общото електроснабдяване. СНИМКА: Pixabay

Германската полиция разследва като умишлено деяние аварията в електроразпределителна подстанция в Бергхайм, западно от Кьолн, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

„Въз основа на настоящото състояние на разследването не смятаме, че става дума за техническа неизправност, а за умишлено деяние", заяви говорител на полицията.

Сигналът за технически проблем е подаден около 20:00 часа местно време снощи. Късо съединение е повредило няколко електропровода, но не се е стигнало до прекъсване на общото електроснабдяване.

Причините и обстоятелствата около случая все още се изясняват. Подстанцията се управлява от енергийната компания „Амприон", чиито експерти работят съвместно с полицията и с оператора на електропреносната мрежа Ер Ве Е за установяване на случилото се и оценка на последствията.

По-рано вчера неизвестни лица на два пъти предизвикаха късо съединение по електропроводи с много високо напрежение в близост до въглищната електроцентрала „Яншвалде" в източната провинция Бранденбург. Полицията разследва случая като предполагаем опит за саботаж.

През последните месеци в Германия бяха регистрирани и други посегателства срещу електроенергийната инфраструктура. През януари предполагаеми леви екстремисти подпалиха високоволтови електропроводи край електроцентрала в югозападната част на Берлин. В резултат десетки хиляди домакинства и предприятия останаха без ток за няколко дни.

Късо съединение е повредило няколко електропровода, но не се е стигнало до прекъсване на общото електроснабдяване. СНИМКА: Pixabay

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