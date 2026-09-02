Двата най-големи турски контейнерни превозвача спират курсовете си до Русия

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„Аккон Лайнс" и „Аркас Лайн" преустановяват курсовете си до руските пристанища заради нарастващия риск за търговските кораби в Черно море, съобщава „Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

„Аккон Лайнс" е уведомила клиентите си на 27 август, че официално прекратява превозите до всички руски пристанища. Товарите, които вече са били изпратени, ще бъдат върнати до местата, от които са тръгнали.

Компанията мотивира решението си с ескалацията на напрежението в Черно море и зачестилите нападения срещу търговски кораби, които създават риск за екипажите, плавателните съдове и товарите.

„Аркас Лайн" не е обявила официално подобна мярка, но информация от турския корабен сектор сочи, че също е спряла курсовете си до Русия.

В края на миналата седмица турското Министерство на външните работи привика украинския посланик в Анкара заради удари срещу два турски кораба в близост до руското черноморско пристанище Туапсе.

Междувременно турският външен министър Хакан Фидан съобщи, че Анкара работи по ново споразумение с Русия и Украйна, подобно на договореността за превоз на зърно през Черно море. Тя беше постигната от трите страни през юли 2022 г., но година по-късно Русия се оттегли от нея.