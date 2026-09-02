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КМГ: Програма на КМГ помага на египетския народ да опознае по-добре китайската култура и мъдрост

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

По повод държавното посещение на китайския председател Си Дзинпин в Египет на 1 септември в Кайро се състоя церемония, с която официално се дава старт на арабската версия на програмата „Класически цитати, използвани от Си Дзинпин", продуцирана от Китайската медийна група.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси изпрати поздравително послание, което беше прочетено от държавния министър по въпросите на информацията Халед Рашуан.

Директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн заяви на церемонията, че арабската версия на програмата ще помогне на зрителите да разберат по-добре китайската култура, китайската мъдрост и дух. В навечерието на 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай и Египет, Китайската медийна група е готова да задълбочи обмена и сътрудничеството с египетските партньори, да допринесе за висококачественото изграждане на инициативата „Един пояс, един път" и да открие нова страница в изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Египет.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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