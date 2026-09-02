КМГ: Културен обмен за 70 години дипломатически отношения между Китай и Египет се проведе в Кайро

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По повод държавното посещение на китайския председател Си Дзинпин в Египет на 1 септември в Кайро се проведе културен обмен по случай 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения. Събитието беше организирано съвместно от Китайската медийна група (КМГ) и египетското Министерство на информацията.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси изпрати поздравително послание. Над 100 представители на политическите, икономическите, културните и медийните среди на двете страни присъстваха на събитието.

Директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн заяви, че медиите са важен мост за обмена между народите и играят ключова роля за взаимното разбирателство и укрепването на приятелството между Китай и Египет.

КМГ ще продължи да задълбочава сътрудничеството с египетските партньори, както и ще разширява взаимодействието с Международния филмов фестивал в Кайро в областите на съвместните продукции и технологичния обмен. Целта е да се насърчи взаимното опознаване на цивилизациите и да се укрепи китайско-египетското приятелство.