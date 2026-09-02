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КМГ: Китайското правителство публикува „Насоки за конкурентно поведение в автомобилната индустрия в чужбина“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Министерството на търговията, Министерството на промишлеността и информатизацията и Главното управление за пазарен надзор на Китай наскоро публикуваха „Насоки за конкурентно поведение и спазване на нормативните изисквания в автомобилната индустрия в чужбина".

Ръководител на отдел Външни инвестиции и икономическо сътрудничество към Министерството на търговията заяви, че насоките наблягат на спазването на законите, лоялната конкуренция и взаимната изгода, като по този начин спомагат за насърчаване на предприятията от автомобилната индустрия да поемат активно социална отговорност в чужбина и да се интегрират по-добре в икономическото и социалното развитие на приемащите страни.

Според статистически данни през 2025 г. износът на автомобили от Китай надминава 8,3 милиона броя, които са продавани в над 200 държави и региони. Китайски предприятия вече са инвестирали в автомобилното производство в над 80 държави и региона по света.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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