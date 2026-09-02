КМГ: Д-р Костадин Костадинов: Форумите показват желанието за създаване на споделен свят

„Историческото значение на срещата на ШОС е в това, че тя показа неотклонния и неумолим напредък на новия световен ред", казва председателят на ПП „Възраждане" д-р Костадин Костадинов в ексклузивно интервю за КМГ. Богатата палитра от събития, започнала с 25-ата юбилейна среща на ШОС в Бишкек, продължаваща със срещата на БРИКС в Ню Делхи и – разбира се – очакваната от целия свят среща между лидерите на Китай и САЩ към края на месеца са другите теми, на които българският политик се спира в разговора ни.

В. Като вървим по хронологията на събитията, моля кажете ни най-напред Вашата оценка за срещата на ШОС в Киргизстан, за нейния принос в промяна на геополитическата ситуация, както и за значението на двустранните разговори между китайския президент Си Дзинпин и неговите колеги от Киргизстан и от други страни?

О. ШОС и БРИКС са двете организации, около които се концентрира новият многополюсен ред, който наследява устройството, създадено след края на „студената война", което беше несправедливо, еднополюсно и неоколониално, при което една или няколко големи световни сили изсмукваха ресурсите на останалата част от човечеството . Към настоящия момент това, което се случва е един много по-справедлив свят, няма как да очакваме, разбира се, той да се създаде много бързо, но. виждаме как под мъдрото ръководство на китайската страна този нов ред вече се получава, въпреки обструкциите, които има от страна на САЩ. Тук искам да подчертая и важността на двустранните срещи, които китайският лидер проведе със свои колеги – от Киргизстан и от други страни и които показаха взаимното желание за постигането на такъв нов ред и многополюсен свят. Това е много по-справедлива уредба , защото в този случай светът става споделен. И както призовава китайският ръководител – създаването на общност на споделена съдба е от изключително важно значение . Сега все още светът е едностранно управляван от една политическа сила, от една държава – САЩ, която си присвоява правото да определя коя държава е добра, коя е лоша, коя е демократична, коя не е... И даже да решава коя държава да живее, и коя държава да умре! Точно поради тази причина споделената отговорност, споделената съдба, която китайският ръководител предлага в момента е много по-демократична. И затова срещите, които Си Дзинпин проведе по време на форума на ШОС, а също и самият форум имат толкова голямо историческо значение. Защото показва бавният, но неотклонен и неумолим напредък на новия световен ред.

В. След по-малко от две седмици, като продължение може би на срещата на ШОС, идва друга много важна среща – на страните от БРИКС. Какви са очакванията Ви?

О. БРИКС през последните две години вече се утвърди като най-голямата световна политическа и икономическа организация. Г-7 вече е много по-назад в класацията. БРИКС вече става много по-привлекателна за всички държави, които не просто искат да се „отърсят" от неоколониалния режим, но и тези, които искат да се развиват и да постигат икономически успехи, по примера на най-голямата икономическа сила в света – Китайската народна република. Така че БРИКС става все по-привлекателен вече за почти три-четвърти от света. Ако и китайският президент Си Дзинпин участва в срещата на БРИКС в Ню Делхи, тогава ще се вземат много по-конкретни решения, отнасящи се за всички страни от организацията.

В. В края на месеца се очаква с нетърпение от световната общественост и официалната визита на китайския президент в САЩ и срещата с американския му колега. Какво е Вашето мнение?

О. Тази среща се чака с много по-голям интерес и нетърпение от САЩ, отколкото от Китай. Защото САЩ за първи път през последните сто години се превърнаха в догонваща икономическа сила. Така че, тези които имат много по-голяма изгода от икономическото партньорство с КНР са американците. Китай доказа, че може и без тях. Китай развива изключително интензивно и бързо и вътрешния си пазар, и много скоро ще се превърне в най-големия пазар в света, което на практика ще изтласка САЩ от позицията, която те заемат. Защото в момента определено те са най-големия пазар и контролират най-голяма част от потребителските разходи в света, което ги превръща в привлекателни за износ за всички останали държави. Но когато Китай стане най-големия пазар, а в момента той се развива изключително бурно в тази посока – и може би в рамките на една-две години това ще се случи. Тогава вече Китай ще се превърне не в една „догонваща" сила, а във водеща сила. Така че, единственото което могат да направят САЩ е не да търсят военно надмощие и да се опитват едностранно с помощта на санкции да налагат своята воля, а да търсят разбирателство. Защото когато САЩ се превърнат във втория пазар в света, оттам нататък - и да се опитват да налагат санкции, това няма да има никакъв смисъл. Защото, реално погледнато, ако те решат да наложат санкции на която и да е държава – хипотетично например –, централно – или южноафриканска държава... ако те се опитат да наложат санкции, това няма да има никакво значение за световната икономика. Така че, ако САЩ продължават да действат и се развиват по същия начин – ще се случи точно това! Така че китайският лидер отива в САЩ с много по-силни позиции, или както обича да казва американският президент – „с много повече карти в ръцете си!"

В. Смятате ли че отношенията Китай-Европа ще се променят и в каква посока?

О. Тези отношения трябва да се променят задължително, защото ако продължават по същия начин, Европа категорично няма никакво бъдеще! А дали ще се променят – това зависи единствено от Европа.