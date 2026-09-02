Франция извика служител на руското посолство заради опита за атака срещу летището в Лайпциг

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Служител на руското посолство в Париж е бил извикан във френското Министерство на външните работи заради опита за атака с дрон срещу летището на германския град Лайпциг миналия месец, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Извиках руския шарже д'афер в Париж, за да протестирам", заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро по време на среща на външните министри от Европейския съюз в Ирландия.

Баро призова за въвеждането на европейски санкции срещу руския „сенчест флот".

Германското правителство обяви вчера, че според заключенията му Русия носи отговорност за опита за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. Берлин съобщи и за поредица от ответни мерки, сред които затварянето на руско консулство и руски културен център.

По време на срещата в Ирландия френският външен министър призова също Европейският съюз да разположи мисия в подкрепа на изборите в палестинските територии.