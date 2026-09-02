САЩ въвежда нова военна политика „танкер за танкер" срещу Иран

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САЩ въвеждат нова военна политика „танкер за танкер" срещу Иран. Вашингтон вече ще отговаря на атаките срещу корабоплаването с директни удари по ирански танкери, съобщиха висши американски представители пред Axios. В рамките на новата стратегия, одобрена от президента Доналд Тръмп, американските военни са поразили два ирански държавни танкера.

Това е съществена промяна в американската тактика. За първи път САЩ са атакували ирански танкери като ответна мярка за нападения срещу корабоплаването в Ормузкия проток, а не единствено в рамките на действията по налагане на морската блокада. Целта на политиката е да възпре Иран от нови атаки срещу търговски кораби в стратегическия воден път, пише turkiyetoday.

Двата танкера са били на котва край иранското крайбрежие, северно от линията на американската морска блокада. Американски дронове са изстреляли ракети по машинните им отделения.

Атаките срещу танкерите са част от по-мащабна американска операция, при която са били поразени около 100 ирански цели.

Сред тях са позиции на противовъздушната отбрана на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), радарни системи, комуникационни съоръжения, способности за поставяне на морски мини, установки за противокорабни крилати ракети и площадки за изстрелване на ударни дронове.

Белият дом и Централното командване на САЩ (CENTCOM) заявиха, че операцията е била извършена в отговор на последните опити на КГИР да атакува търговски кораби в Ормузкия проток и американски военни бази в региона.

Според американски представител ударите са отслабили способностите на Иран за атаки и са осигурили „поне месец" на по-ниско ниво на заплаха за търговските кораби.

В отговор Иран е изстрелял около 25 балистични ракети, като приблизително половината са навлезли във въздушното пространство на Йордания. Десет са били прехванати, а три са паднали, без да причинят жертви или щети, съобщиха американски представители.

Иран е изстрелял и около две дузини дронове към американски бази в Бахрейн, докато ракети и дронове са били насочени към американски позиции в Кувейт. Два дрона, насочени към американска база в Ербил, са били прехванати.

Междувременно около 40 кораба са преминали през Ормузкия проток във вторник, превозвайки милиони барели петрол.

Американските сили са прехванали и няколко противокорабни крилати ракети и дронове, насочени към търговски кораби. По данни на американски представител нито един кораб не е бил поразен.

На фона на ескалацията ирански медии съобщиха, че американски удар е поразил сватбена церемония в Кухестак, при което са загинали най-малко четирима души, а 35 са били ранени.

CENTCOM заяви, че е запознат с твърденията, но отхвърли обвиненията, че американската армия умишлено атакува цивилни.

„Американската армия никога не атакува цивилни, за разлика от КГИР", заяви говорителят на CENTCOM капитан Тим Хокинс.

Иранският главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф нарече САЩ „Великия сатана" и обвини Вашингтон в системни атаки срещу цивилни.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал командния пункт и местата за настаняване на американски командир във военновъздушната база „Али Ал Салем" в Кувейт.

КГИР твърди, че при ракетната и дроновата атака са били убити американски военнослужещи, а са били унищожени и дронове и други съоръжения.

Според иранската страна атаката е била извършена в отговор на американския удар по жилищния дом в Кухестак.