ЕС подготвя нови санкции срещу руски граждани

Европейският съюз ще работи през следващите седмици по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс и БТА.
„ЕС наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици", каза Вадефул в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Ирландия.
По думите му натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна остава на високо равнище.
Изявлението му идва, след като вчера германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале миналия месец и обяви поредица от ответни мерки.