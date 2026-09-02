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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23491872 www.24chasa.bg

ЕС подготвя нови санкции срещу руски граждани

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Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

Европейският съюз ще работи през следващите седмици по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс и БТА.

„ЕС наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на санкции срещу физически лица през следващите седмици", каза Вадефул в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Ирландия.

По думите му натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна остава на високо равнище.

Изявлението му идва, след като вчера германското правителство обвини Русия за опита за атака с дрон срещу летището Лайпциг/Хале миналия месец и обяви поредица от ответни мерки.

Йохан Вадефул, външен министър на Германия СНИМКА: Сайтът на германското Външно министерство

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