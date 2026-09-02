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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23491983 www.24chasa.bg

Таяни допуска опити на Русия за намеса в изборите в Италия

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Антонио Таяни Снимка: Twitter/@Antonio_Tajani

Русия може да се опита да повлияе на парламентарните избори в Италия през следващата година, заяви италианският външен министър и вицепремиер Антонио Таяни, цитиран от АНСА и БТА. При пристигането си за неформалната среща на външните министри от Европейския съюз в Уиклоу, Ирландия, той посочи, че опасността засяга всички държави членки, в които предстоят избори.

„Убеден съм, че това може да се случи, поради което трябва да се намесим рано", каза Таяни.
Италианският външен министър коментира и възможността замразените руски активи да бъдат използвани в подкрепа на Украйна. По думите му Италия по принцип не се противопоставя на подобна стъпка, но трябва да бъдат отчетени потенциалните правни пречки.
Таяни отбеляза, че въпросът е обсъждан многократно в ЕС и в други международни формати, но решение за конфискация на активите не е взето именно по юридически, а не по политически причини.

Антонио Таяни Снимка: Twitter/@Antonio_Tajani

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