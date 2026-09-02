Унгария определи Русия като заплаха за европейската сигурност

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Неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг показва, че Русия представлява заплаха за сигурността на Европа, заяви унгарското правителство, цитирано от ДПА и БТА.

„Унгария е дълбоко обезпокоена от нарастващия брой и интензивност на руските хибридни дейности на европейска територия", написа в социалната мрежа „Екс" външният министър Анита Орбан.

По думите ѝ последните инциденти в Германия очертават все по-опасен и безразсъден модел на поведение, който застрашава европейската сигурност и устойчивост. Тя изрази пълната солидарност на Унгария с Германия и готовността на Будапеща да подкрепи страната в противодействието на хибридните заплахи.

Германия обяви вчера, че смята Русия за отговорна за атаката срещу летището в Лайпциг през август. На 4 август между украински товарни самолети беше открит невзривил се дрон, снабден с експлозиви и механизъм за детонация.

Малко по-късно друг дрон очевидно се е сблъскал във въздуха с товарен самолет на „Ди Ейч Ел" в близост до Лайпциг. Самолетът е получил леки повреди, прекратил е кацането и е бил пренасочен към Хановер.

Анита Орбан е част от новото правителство на център-десния премиер Петер Мадяр, което управлява от май. Неговата позиция спрямо Москва се различава съществено от тази на предишния кабинет на Виктор Орбан, който поддържаше приятелски отношения с Русия и до голяма степен се въздържаше от критики за войната в Украйна.