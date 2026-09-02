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Корабът от сблъсъка край Истанбул потънал за 11 минути

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„Тугберк Имамоглу" преди да потъне СНИМКА: Екс/tkcmedya

Корабът, който се сблъска с друг в морето край Истанбул, е потънал за 11 минути.

Това съобщи турският министър на транспорта, докато издирването на 10-членния екипаж на „Тугберк Имамоглу" продължава. Товарният кораб се сблъска с "Алсу" - друг товарен кораб. Инцидентът стана във водите на Мраморно море около 3 ч. тази сутрин. 

Властите са получили сигнал за бедствие от „Тугберк Имамоглу" от радиомаяка в 3:26 ч. Това е специална предавателна станция с фиксирано местоположение, която излъчва радиосигнали за ориентация и навигация на кораби и самолети.

Веднага опитали да се свържат с кораба и екипажа, но безуспешно. Когато пристигнали в района от кораба нямало и следа, пише Turkiye Today. 

Уралоглу посочи, че дълбочината на водата в района е била приблизително 900 метра и че всички 10 души на борда на „Тугберк Имамоглу", включително капитанът, са били турски граждани.

„Ако приемем 3:15 ч. сутринта за час на сблъсъка и 3:26 ч. сутринта за час, в който получихме сигнала за бедствие, и ако приемем, че докладът на капитана за 3:15 ч. сутринта е верен, можем да кажем, че потъването е станало много бързо – за около 11 минути", обясни министърът.

„Видяхме една от спасителните лодки, която беше празна, както и спасителни пояси и някои останки от кораба, но за съжаление досега никой не е бил открит жив", добави министърът.

Корабът "Алсу" е пътувал от Коджаели към Алиага с 2 999 тона моторно масло. "Тугберк Имамоглу" е тръгнал от Искендерун към Карадениз Ерегли, превозвал е 4 199 тона стомана.

„Тугберк Имамоглу" преди да потъне СНИМКА: Екс/tkcmedya

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