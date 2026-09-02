Втори турски военен кораб се включи в издирването на изчезналите край Кипър

Турският военен кораб „Алемдар" пристигна край бреговете на Кирения в окупираната от Турция северна част на Кипър, за да участва в издирването на 20 души, изчезнали след преобръщането на ферибот в неделя, съобщи електронното издание на вестник „Сайпръс мейл", цитирато от БТА.

Това е вторият военен кораб, изпратен от Анкара на мястото на инцидента, при който загинаха най-малко осем души. Вчера в операцията се включи корабът „Исин".

Изпращането на „Алемдар" е свързано с откриването на останките на ферибота на дълбочина 550 метра. За намирането им съобщи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Според експерти корабът се очаква да участва активно в операцията по изваждането на останките.

След потъването на ферибота властите в Северен Кипър задържаха 14 души, девет от които впоследствие бяха оставени за постоянно в ареста. От длъжност са отстранени пристанищните служители, допуснали отплаването на плавателния съд, като срещу тях също е започнало разследване. На компанията, която оперира ферибота, е наредено да преустанови корабоплаването.

Кипър е разделен от 1974 г., когато турската армия навлиза в северната част на острова след преврат, целящ присъединяването му към Гърция. През 1983 г. там едностранно е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, която е призната единствено от Анкара.