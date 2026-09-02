Путин отказал лична среща с шефа на ЦРУ заради негово послание за войната с Украйна

По думите на източника Ратклиф е пристигнал в Москва с призив към руското ръководство възможно най-скоро да започне преговори за прекратяване на войната

Руският президент Владимир Путин е бил готов да се срещне с директора на ЦРУ Джон Ратклиф при посещението му в Москва на 25 август, но впоследствие се е отказал от срещата след получаването на посланието му. Според източник, близък до Кремъл, американецът е настоявал Русия възможно най-скоро да се договори за край на войната в Украйна, тъй като военното и икономическото ѝ положение се влошава, пише руското издание Agentstvo.

По думите на източника Ратклиф е пристигнал в Москва с призив към руското ръководство възможно най-скоро да започне преговори за прекратяване на войната. Директорът на ЦРУ е изхождал от позицията, че военното и икономическото положение на Русия се влошава и за Москва би било по-изгодно да постигне споразумение сега, отколкото да изчаква по-нататъшното отслабване на страната.

По време на визитата си Ратклиф се е срещнал с директора на руската Служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин и, както съобщиха няколко западни издания, с директора на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников. Според източника на изданието съдържанието на разговора по време на една от срещите е било предадено на Путин, след което президентът се отказал от лична среща с директора на ЦРУ.

По-рано The New York Times писа, че Ратклиф е предал на Бортников своята „мрачна оценка" за положението на Русия във войната.

„Изглежда, че Ратклиф е объркал адресата", така източникът описва реакцията на Кремъл към посланието. Той не знае доколко позицията на директора на ЦРУ е отразявала позицията на цялата администрация на Доналд Тръмп.

Кремъл официално заяви, че Ратклиф не се е срещал с Путин, но президентът е бил незабавно информиран за резултатите от контактите на директора на ЦРУ с руските спецслужби. „Естествено, на президента Путин незабавно се докладва за всичко", каза Дмитрий Песков.

Посещението на Ратклиф в Москва като директор на ЦРУ се състоя сутринта на 25 август с американски военно-транспортен самолет C-17, който преди това е направил спирка в Рига. Западните издания представиха няколко версии за целта на визитата му.

Според версията на The New York Times Ратклиф е пристигнал, за да призове Москва да сключи споразумение, преди военното и икономическото ѝ положение да се влоши още повече.

Axios съобщи, че Ратклиф е предложил и идеята за тристранна среща на върха между Тръмп, Путин и Зеленски.

The Wall Street Journal и "Политико" съобщиха за още един елемент от мисията – предупреждение към Москва за недопустимостта на евентуална атака срещу страни от НАТО, преди всичко балтийските държави. Самият Тръмп обаче отрече Ратклиф да е пътувал до Москва, за да предупреждава за атака срещу НАТО или да обсъжда Иран, и определи визитата като „до известна степен рутинна". В същото време американският президент допусна, че от посещението „може да излезе нещо", като добави, че администрацията му се опитва да сложи край на войната в Украйна.

Според The Washington Post във Вашингтон са се опасявали, че Кремъл възприема продължаващата война на САЩ с Иран и изчерпването на американските оръжейни запаси като възможност за ескалация в Европа. По данни на изданието Ратклиф е предупредил руската страна, че сериозна ескалация на войната в Украйна ще има обратен ефект и ще тласне Тръмп към по-тясно сближаване със Зеленски.