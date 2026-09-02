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Главният ирански преговарящ нарече САЩ „Сатаната" след удар по сватба

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Шефът на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф СНИМКА: Екс/ @volkova_ma57183

Председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Техеран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф нарече Вашингтон „Сатаната" след американска атака по време на сватба в Южен Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Училището в Минаб: убити деца. Сватба в Кухестак: деца, убити заедно със семействата им. Ако една сила действа като Сатаната, избира целите си като Сатаната и убива като Сатаната, значи това е Сатаната", написа Галибаф в социалната мрежа „Екс".

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че четирима негови членове са загинали при американски удар в Западен Иран. Други трима членове на паравоенните сили „Басидж" са били убити при нападение срещу ирански остров в Персийския залив.

Иранските сили обявиха, че са атакували американски военни цели в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. По-рано Техеран пое отговорност и за удари срещу Йордания и Иракски Кюрдистан.

Антитерористичните сили на Иракски Кюрдистан съобщиха, че военнослужещи от предвожданата от САЩ международна коалиция са свалили десет дрона с експлозиви във въздушното пространство на провинция Ербил.

При иранско нападение с дронове срещу Кувейт е избухнал пожар в жилищен комплекс в столицата, предаде кувейтската агенция КУНА. Бахрейн съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са прехванали изстреляни от Иран обекти.

Размяната на удари между САЩ и Иран се активизира през почивните дни след пауза от повече от месец. Американските сили поразиха ирански ракетни установки на остров в Ормузкия проток, а Техеран отговори с ракети срещу американски бази в Йордания.

Шефът на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф СНИМКА: Екс/ @volkova_ma57183

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