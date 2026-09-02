Косовският вътрешен министър е признат за виновен за хвърляне на сълзотворен газ в парламента

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Основният съд в Прищина призна действащия вътрешен министър на Косово Джелял Свечля за виновен за хвърляне на сълзотворен газ в парламента през 2018 г., съобщи албанската редакция на Радио Свободна Европа, цитирано от БТА.

Съдът прие, че Свечля е извършил престъплението „употреба на оръжие или опасно средство". Присъдата ще бъде обявена на 8 септември, след като страните по делото представят смекчаващите и утежняващите вината обстоятелства.

Според обвинителния акт Свечля е активирал няколко пъти флакон със сълзотворен газ по време на извънредно парламентарно заседание, без да предупреди присъстващите и без да им даде възможност да напуснат залата. На 10 април той пледира невинен, а на днешното заседание не присъства.

Инцидентът е станал на 21 март 2018 г. при ратифицирането на споразумението за определяне на границата между Косово и Черна гора. Гласуването предизвика напрежение и протести във и извън парламента.

Споразумението беше подписано във Виена през август 2015 г. Срещу него се обявиха депутати от различни партии, включително представители на тогавашната опозиционна формация „Самоопределение", към която принадлежи Свечля.

Решението е обявено дни след като същият съд оправда действащия външен министър на Косово Глаук Конюфца по обвинение за хвърляне на сълзотворен газ в парламента.

По случая са обвинени също министърът на околната среда, пространственото планиране и инфраструктурата Фиторе Пацоли, бившият депутат от „Самоопределение" Салих Зюба и бившият депутат от Демократичния съюз на Косово Дрита Милаку.