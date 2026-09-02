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Гренландия продължава преговорите със САЩ за бъдещето на острова

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Гренландия СНИМКА: Архив

Преговорите между Гренландия и САЩ за бъдещето на арктическия остров продължават, заяви гренландският външен министър Муте Егеде, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Служителите работят усилено, за да разрешат ситуацията. За съжаление, не мога да споделя подробности за тези разговори. Мога да кажа, че диалогът продължава", каза Егеде по време на дебат в Европейския парламент.

Изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ трябва да придобият полуавтономната датска територия, предизвикаха напрежение в отношенията с Дания и безпокойство в Европа.

Междувременно за първи път в съвременната история датски наборни военнослужещи са разположени в Гренландия. Мярката е част от усилията на Копенхаген да засили присъствието си в Арктика след заявеното от Вашингтон желание да придобие острова.

Военнослужещите участват в датското учение „Арктическа устойчивост", по време на което се обучават да водят бойни действия и да оцеляват при изключително ниски температури.

Гренландия СНИМКА: Архив

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