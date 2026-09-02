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Гърция не смята, че се нуждае от чуждо разрешение за интерконектора с Кипър

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Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис СНИМКА: Х/@oulosP

За изграждането на електрическия интерконектор между Гърция и Кипър не е необходимо разрешението на друга държава, заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис в подкаст на вестник „Та неа", съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

По думите му проектът се лицензира от Гърция и преминава през гръцкия континентален шелф и през все още неделимитираната гръцка изключителна икономическа зона.

Изявлението идва на фона на подновеното напрежение между Атина и Анкара за обхвата на изключителните им икономически зони в Източното Средиземноморие. Вчера Турция издаде известие до мореплавателите НАВТЕКС, с което запази район южно от гръцкия остров Кастелоризо за проучвания до 15 септември.

Гърция отговори с контра-НАВТЕКС, в което посочи, че зоната е под гръцка юрисдикция и турската страна няма правомощия да я запазва за извършване на дейности. В района е изпратен кораб на гръцката брегова охрана, който да наблюдава турските действия.

Герапетритис уточни, че уведомлението до Турция от френската компания, участваща в консорциума за изграждането на интерконектора, не означава, че Атина признава права на Анкара.

Той повтори позицията, че единственият спор между двете страни е за разграничаването на изключителните икономически зони и континенталния шелф. Турция обаче твърди, че съществуват и други нерешени въпроси.

Според гръцкия външен министър Атина и Анкара все още са далеч от необходимото съгласие за отнасяне на спора до Международния съд в Хага. Той посочи, че практиката на съда подкрепя гръцките позиции, докато Турция не е ратифицирала Конвенцията на ООН по морско право. Герапетритис отново защити продължаването на диалога с Анкара въпреки различията.

Проектът „Голям морски интерконектор" трябва да прекрати енергийната изолация на Кипър и да го свърже с европейската електропреносна мрежа, а впоследствие да осигури връзка и с Израел. Подводният кабел е с планирана дължина 1240 километра, максимална дълбочина 3000 метра и стойност 2,4 млрд. евро, част от които ще бъдат осигурени от Европейския съюз. Реализирането му обаче среща геополитически пречки заради претенциите на Турция към част от морските райони по трасето.

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис СНИМКА: Х/@oulosP

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