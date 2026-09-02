Гърция не смята, че се нуждае от чуждо разрешение за интерконектора с Кипър

За изграждането на електрическия интерконектор между Гърция и Кипър не е необходимо разрешението на друга държава, заяви гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис в подкаст на вестник „Та неа", съобщи телевизия Скай, цитирана от БТА.

По думите му проектът се лицензира от Гърция и преминава през гръцкия континентален шелф и през все още неделимитираната гръцка изключителна икономическа зона.

Изявлението идва на фона на подновеното напрежение между Атина и Анкара за обхвата на изключителните им икономически зони в Източното Средиземноморие. Вчера Турция издаде известие до мореплавателите НАВТЕКС, с което запази район южно от гръцкия остров Кастелоризо за проучвания до 15 септември.

Гърция отговори с контра-НАВТЕКС, в което посочи, че зоната е под гръцка юрисдикция и турската страна няма правомощия да я запазва за извършване на дейности. В района е изпратен кораб на гръцката брегова охрана, който да наблюдава турските действия.

Герапетритис уточни, че уведомлението до Турция от френската компания, участваща в консорциума за изграждането на интерконектора, не означава, че Атина признава права на Анкара.

Той повтори позицията, че единственият спор между двете страни е за разграничаването на изключителните икономически зони и континенталния шелф. Турция обаче твърди, че съществуват и други нерешени въпроси.

Според гръцкия външен министър Атина и Анкара все още са далеч от необходимото съгласие за отнасяне на спора до Международния съд в Хага. Той посочи, че практиката на съда подкрепя гръцките позиции, докато Турция не е ратифицирала Конвенцията на ООН по морско право. Герапетритис отново защити продължаването на диалога с Анкара въпреки различията.

Проектът „Голям морски интерконектор" трябва да прекрати енергийната изолация на Кипър и да го свърже с европейската електропреносна мрежа, а впоследствие да осигури връзка и с Израел. Подводният кабел е с планирана дължина 1240 километра, максимална дълбочина 3000 метра и стойност 2,4 млрд. евро, част от които ще бъдат осигурени от Европейския съюз. Реализирането му обаче среща геополитически пречки заради претенциите на Турция към част от морските райони по трасето.