14 души резервираха нощувки в апартамент на адреса на британския премиер, такъв няма

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Четиринадесет души са поискали да резервират престой в апартамент, който всъщност не съществува – на самия адрес на британския премиер на „Даунинг стрийт" 10. Фалшивата обява е била публикувана в Booking.com от британската потребителска организация Which? като тест за сигурността на платформата, съобщава Би Би Си.

В рамките на само 20 минути, през които обявата е била достъпна за резервации, 14 души са заявили желание да отседнат в „апартамент с една спалня в сърцето на Лондон". Обявата използвала снимка на емблематичната черна врата на „Даунинг стрийт" 10 и представяла адреса като „отлична локация в центъра на града".

Още по-куриозното е, че Booking.com пропуснал и очевидно шеговит фалшив отзив, в който авторът твърдял, че един от акцентите на престоя му бил „да прекара време с Лари Котарака" – прочутия котарак на британския премиер.

Which? твърди, че въпреки множеството очевидни признаци за измама, Booking.com не е премахнал обявата в продължение на два месеца. Тя е била качена на 18 юни и свалена едва на 27 август.

Британската организация заяви, че нейни изследователи са успели да резервират фиктивен престой на адреса на британския премиер, както и да публикуват фалшив отзив, в който посочват като един от акцентите „прекарването на време" с Лари – котарака, който живее на „Даунинг стрийт" 10.

Според Which? въпреки очевидните признаци, че обявата е фалшива, Booking.com не я е премахнал до два месеца след публикуването ѝ.

„Този ограничен тест не е реално отражение на опита при милионите обяви и отзиви, публикувани в нашата платформа", заяви говорител на Booking.com пред BBC.

От компанията посочиха, че тъй като обявата на Which? не е била „активна" на сайта през двата месеца, „някои от автоматичните ни механизми за откриване на измами не са били задействани, за да премахнат напълно неактивната обява".

Потребителите са могли да видят обявата и да поискат да резервират имота само в рамките на 20-минутен прозорец, отворен от Which?, за да могат изследователите да направят опит за резервация.

Говорителят на Booking.com допълни, че платформата използва „редица проверки и мерки за верификация", които имат за цел да гарантират сигурността на сайта, а технологии като изкуствения интелект „ни помагат да откриваме и премахваме по-голямата част от фалшивите обяви в рамките на 24 часа".

Редакторът на Which? Travel Рори Боланд обаче заяви, че проверките са се оказали „негодни за целта".

„Ако така наречените сложни AI системи на Booking.com не могат да установят, че „Даунинг стрийт" 10 не е ваканционен имот под наем, не е чудно, че измамниците могат толкова лесно да се възползват от платформата", каза той.

„Щеше да е смешно, че успяхме да обявим под наем най-известния адрес във Великобритания, ако последствията за туристите не бяха толкова сериозни – те рискуват да загубят хиляди паунди заради фалшиви обяви и фишинг линкове."

Това не е първият път, когато сайтът е изправен пред критики заради мерките си за сигурност и обслужването на клиентите.

Обявата на Which? е била качена в Booking.com на 18 юни и е рекламирала „апартамент с една спалня в сърцето на Лондон".

В нея са използвани снимки на емблематичната входна врата на „Даунинг стрийт" 10, а като адрес е посочен самият номер 10. В описанието едностайното жилище е представено като „отлична локация в центъра на града".

Според описанието имотът се намира „на Даунинг стрийт 10" и е само на 400 метра пеша от Биг Бен.

През 20-те минути, в които Which? е позволила на потребителите да заявят престой във фалшивия имот на „Даунинг стрийт" 10, 14 души са поискали да го резервират.

Единствено заявката за резервация на човек, за когото е било известно, че е изследовател на Which?, е била приета.

Екипът на организацията също така е изпратил на изследователя съобщение чрез системата на Booking.com с молба да кликне върху външен линк, за да потвърди данните си за плащане – практика, която платформите за резервации обикновено блокират, за да предотвратят измами.

Which? обаче посочва, че в този случай Booking.com не е маркирал и не е премахнал външния линк.

От Booking.com заявиха, че на сайта има „видими напомняния да не се кликва върху линкове, в чиято безопасност клиентите не са уверени", а потвържденията на резервациите също съдържат допълнителни указания, включително информация за договорения график на плащанията.

Фалшивият отзив, публикуван от Which?, също изглежда е преминал проверките на платформата, въпреки че очевидно е бил шеговит.

„Беше невероятно, че Booking.com ни позволи да отседнем на „Даунинг стрийт" 10 – домът на британския премиер!", гласи той.

Като предимство е посочено „Да прекараме време с Лари Котарака", а като недостатък – „Някакъв човек се нанасяше по време на престоя ни – но всичко беше наред".

Самата обява е била премахната от платформата на 27 август.

Според Which? Booking.com е заявил в съобщение, че отзивът ще бъде проверен от модераторите, но той е бил добавен към обявата малко след това.

Някои клиенти вече са обвинявали компанията, че не ги е защитила от попадане в капана на киберпрестъпници.

„Измамите засягат много индустрии, а 80% от пълнолетните във Великобритания смятат, че измамите стават все по-сложни", заяви говорителят на Booking.com, като добави, че компанията продължава да укрепва защитата си „пред лицето на това предизвикателство".

Междувременно Which? заяви, че трябва да бъдат предприети допълнителни мерки, за да бъдат задължени платформите за резервации бързо да премахват фалшивите обяви съгласно Закона за онлайн безопасността (Online Safety Act – OSA).

Законът задължава компаниите, които са установили незаконно съдържание, включително материали, свързани с измами, на своите платформи, да покажат, че са ангажирани с премахването му.

Боланд заяви, че Ofcom, регулаторът, който следи за спазването на Закона за онлайн безопасността, трябва да бъде насърчен да го използва, за да „се разправи с безотговорните онлайн платформи, които оставят потребителите напълно незащитени от измами".

„Що се отнася до незаконното съдържание, генерирано от потребители, платформите имат съществуващи законови задължения, които означават, че трябва да го премахнат бързо, след като бъдат уведомени за него", заяви говорител на Ofcom пред Which?.