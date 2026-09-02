Москва: Украинските дронове няма да блокират гражданската авиация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия няма да допусне украинските атаки с дронове да нарушат сериозно дейността на гражданската авиация, заяви руският министър на транспорта Андрей Никитин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Коментарът му последва предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към авиокомпаниите и застрахователите, че присъствието на украински дронове прави руското въздушно пространство опасно и на практика го затваря.

„Подготвяме се за това и отчитаме всички заплахи. Постоянно подобряваме изискванията за безопасността на полетите и сигурността на летищата", каза Никитин пред Интерфакс.

Руският президент Владимир Путин определи думите на Зеленски като намерение за извършване на „държавен тероризъм" и заяви, че Москва ще намери начин да отговори.

Путин призна, че украинските атаки с дронове са повредили около 100 руски кораба, но според него не са нанесли критични щети на страната. Той съобщи за загинали моряци, включително граждани на Азербайджан и Турция.

По предварителна оценка на руския президент общите щети от атаките възлизат на около един процент от брутния вътрешен продукт на Русия.

Украйна нанася удари срещу петролни танкери и кораби със зърно в Черно и Азовско море и засили атаките с далекобойни дронове срещу петролни рафинерии и логистични центрове във вътрешността на Русия. Целта на Киев е да затрудни финансирането на руските военни действия.

Путин заяви, че защитата на руските рафинерии е значително подобрена, и предупреди за по-разрушителни руски въздушни удари в отговор на украинските атаки.