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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23492819 www.24chasa.bg

Вандали повредиха звездата на Доли Партън в Холивуд

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Доли Партън СНИМКА: Инстаграм на певицата

Звездата на наскоро починалата американска кънтри певица Доли Партън на Алеята на славата в Холивуд е била повредена при предполагаем акт на вандализъм, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Неизвестни извършители са разритали свещите, оставени в памет на певицата, и са надраскали името ѝ върху звездата. Повредите се виждат на разпространени в социалните мрежи снимки и видеоклипове.

От Холивудската търговска камара потвърдиха, че звездата се ремонтира. Подмяната ѝ обаче е била планирана още преди вандалската проява, тъй като плочата вече е била напукана. Очаква се новата звезда да бъде завършена и полирана в петък.

Доли Партън получава своята звезда през 1984 г. заедно с актьора Силвестър Сталоун, с когото участва във филма „Изкуствен диамант".

Известната с песните „Jolene", „9 to 5" и „I Will Always Love You" кънтри певица почина на 25 август в Нашвил на 80-годишна възраст.

Доли Партън СНИМКА: Инстаграм на певицата

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