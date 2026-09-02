След рекордните 250 дни в морето US самолетоносачът USS Abraham Lincoln акостира в Тайланд

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След рекордните 250 дни в морето без нито едно спиране в пристанище ядреният самолетоносач на ВМС на САЩ „USS Abraham Lincoln" акостира в Тайланд, давайки на близо 5000-те членове на екипажа така необходимата им почивка.

Корабът е на котва близо до плажния курорт Патая, известен с шумния си нощен живот и секс туризма. За САЩ мястото има и силен исторически заряд, пише Би Би Си.

Когато изтощените моряци влязат в баровете и ресторантите на града, те буквално ще вървят по стъпките на стотиците хиляди американски военнослужещи, които са идвали тук за R&R – почивка и възстановяване – по време на войната във Виетнам.

Те превръщат някогашното спокойно рибарско селище в един от най-известните и оживени парти градове в света.

Днес осветените с неонови светлини улички, водещи към плажа, са необичайно тихи. Баровете на прочутата Walking Street продължават да излъчват по стените си видеа на жени, танцуващи на пилон, с които се опитват да привлекат клиенти.

Но посетителите не са много, а повечето изглеждат като семейства от Близкия изток, които проявяват по-голям интерес към продавача на турски сладолед, отколкото към go-go баровете.

Войната с Иран, която се отрази на туризма и потребителските разходи, нанесе сериозен удар на местния бизнес. Перспективата хиляди американски моряци, разполагащи с девет месеца неизхарчени заплати, след като са били в морето, да прекарат време на сушата, е рядка възможност за местните търговци.

Американски военнослужещи, пристигащи с цивилни дрехи, са заснети пред хотел в Патая в сряда.

Самолетоносачът напуска Сан Диего през ноември миналата година за мисия, която първоначално е трябвало да продължи шест месеца в Тихия океан и Южнокитайско море.

Впоследствие обаче корабът е пренасочен към Персийския залив, след като в края на февруари САЩ и Израел започват военни операции срещу Иран.

Наскоро някои членове на Конгреса изразиха безпокойство заради информации за недостиг на храна, повредени тоалетни и психическо напрежение сред екипажа. ВМС на САЩ признаха, че условията на работа са били тежки, но заявиха, че екипажът е получил необходимата подкрепа.

Въпреки близките си отношения с Китай, Тайланд е договорен съюзник на САЩ, а посещенията на американски военни кораби в страната са нещо обичайно.

Американските и тайландските власти обаче се опитват да гарантират, че посещението няма да доведе до скандалните заглавия, с които Патая е известна.

Тайландските власти са посочили няколко места, които американските военнослужещи няма да имат право да посещават. Едно от тях е Soi 6, която води към главния плаж и е известна с концентрацията си на провокативни go-go барове.

Тайландската полиция е напомнила на американските гости, че проституцията официално е незаконна в страната. Смята се обаче, че в града има между 25 000 и 50 000 секс работници. Много от тях работят именно на Soi 6, където стоят пред баровете и приканват мъжете да влязат.

Многобройните магазини за канабис в Патая също са забранена зона за американските военнослужещи, както и водните атракции като парапланеризъм и каране на джетове.

„Това е тяхно решение", казва кметът Порамазе Нгампичес. „Американските военни са си написали домашното."

Тайландските власти са разположили стотици полицаи, които да следят за реда в развлекателните зони на града, и са предупредили местния бизнес да не надценява американските гости.

„Посещенията на американски военнослужещи преди 50-60 години превърнаха Патая в световноизвестно място и я превърнаха в туристическа атракция", казва кметът Порамазе.

„Трябва да сме откровени – градът има репутация на място с барове и момичета. Разбираме стереотипите. Не можем да ги спрем.

Това, което можем да направим, е да покажем, че Патая се е променила, че вече има и други неща – спорт, семинари, уелнес и семейни активности. Тук има от всичко по малко."

И двете страни се надяват, че когато USS Abraham Lincoln поеме на дългия обратен път през Тихия океан на 6 септември, екипажът ще бъде отпочинал и възстановен.