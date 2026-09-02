Медведев заплаши с удари германски военни заводи и обекти в Берлин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият руски президент Дмитрий Медведев заплаши с директни удари германски предприятия от военната промишленост, които произвеждат техника за Украйна, както и други обекти в Берлин, предадоха ДПА и ТАСС.

Повод за изявлението му стана официалното обвинение на Германия, че Русия стои зад неуспешната атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале през август.

В публикация в социалната мрежа „Макс" Медведев обвини германското ръководство в русофобска политика и заяви, че всички заводи в страната, произвеждащи военна техника за Украйна, „заслужават пряк удар". Той допусна подобни действия да бъдат насочени и към „някои други места в Берлин".

Германските власти обявиха вчера, че Русия носи отговорност за снабдения с експлозиви дрон, открит на 4 август в близост до украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Аерогарата е важен център за доставки на оръжия, а Германия е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна.

В отговор Берлин реши да закрие руското генерално консулство в Бон и да прекрати договора за наем на руския културен център „Руски дом" в германската столица.

Москва отрече да е замесена в случая и обяви, че ще предприеме ответни мерки. Медведев определи неуспешната атака като изфабрикувана и заяви, че германските власти не са представили доказателства в подкрепа на обвиненията си.

Той нарече и предупрежденията на украинския президент Володимир Зеленски към гражданската авиация в руското въздушно пространство призив за „държавен тероризъм". Според Медведев спонсори на подобни действия са ръководителите на западни държави и най-вече на европейските страни.