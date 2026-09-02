За Франсис Фукуяма краят на историята никога не е означавал край на мисленето

Не са много публичните интелектуалци, които могат да се похвалят, че са били цитирани от капитан Джеймс Т. Кърк от космическия кораб „Ентърпрайз", но Франсис Фукуяма е един от тях. В „Стар Трек VI: Неоткритата страна" героят на Уилям Шатнър е в състояние на размисъл и разговаря с клингонския канцлер. „Някои хора смятат, че бъдещето означава краят на историята. Е, все още не сме изчерпали историята", размишлява Кърк.

Когато филмът излиза през 1991 г. и в годините след това, често се чуват подобни коментари. Те са препратки към теза, толкова известна, че едва ли се налага да бъде обяснявана. Тя дебютира в есе от 15 страници, написано от Фукуяма - тогава 36-годишен анализатор от мозъчен тръст. Есето било публикувано през лятото на 1989 г. в National Interest, списание с десни нагласи, посветено на външната политика на САЩ В заглавието имало въпросителен знак: „Краят на историята?". Три години по-късно, когато излиза в хартиен формат, то се превръща в „Краят на историята и последният човек". Но това бяха тънкости, които, както ще видим, се губят.

Журналистът от The Guardian Джонатан Фридланд го пита какво мисли за тази статия. Може би така, както „Бийтълс" биха погледнали на своя пробивен хит She Loves You: благодарни за успеха, но уморени от това, че трябва да го пускат отново и отново.

„Ами, малко и от двете. Със сигурност смятам, че нямаше да привлека толкова внимание, ако бях използвал друго заглавие. Така че това направи разликата", казва 73-годишният Фукуяма във видеоразговор, който се води чрез компютър, който сам е сглобил.

Но има и обратна страна. „Знаете ли, получавам тези абсурдни коментари в интернет. Ако публикувам снимка на внуците си, те казват: „О, мислех, че това е краят на поколението."

Проблемът, както го вижда Фукуяма, е едно 37-годишно недоразумение – такова, което се е вкоренило веднага след публикуването на есето. Благодарение на тази проста, запомняща се фраза - „краят на историята", хората предположили, че Фукуяма твърди, че с приключването на Студената война и предстоящото падане на Берлинската стена човешките конфликти, дори и самите човешки събития, са на път да приключат. Че всички големи спорове са били разрешени, че повече няма да има войни и че целият свят е на път да живее в условията на либерална демокрация по американски модел. Както той сам посочва в новата си книга „В царството на последния човек", това е било възприето като израз на „наивен либерален триумфализъм, и през последните три десетилетия няколко пъти седмично ме питаха дали искам да се отрека от тезата си. Написал съм хиляди думи и съм дал десетки интервюта в опит да отговоря на този въпрос."

Всъщност, казва той, това беше „една от причините да напиша мемоарите: най-накрая да изложа много ясно какво съм имал предвид, в какво съм сгрешил и в какво смятам, че все още съм прав". Книгата ясно показва, че тезата му е била фина, изведена от хегелианското мислене и вдъхновена от един по-ранен тълкувател на Хегел - Александър Кожев, от когото Фукуяма е заимствал това изключително важно заглавие.

Според Кожев краят на историята е бил моментът, в който се е появил принцип или набор от идеи, които не са могли да бъдат надминати по отношение на способността им да задоволяват хората, живеещи в система, оформена от тях. Самият Кожев шеговито предполага, че 1806 г. е краят на историята, тъй като това бил моментът, в който, благодарение на победата си над пруската монархия в битката при Йена-Ауерщедт, Наполеон въвежда в сърцето на старата Европа кодекса, носещ неговото име - правната рамка, възникнала в резултат на Френската революция. Както пише Фукуяма, революцията от 1789 г. „установи основните принципи на един модерен либерален ред, а именно двата принципа на свободата и равенството, или равенството на свободата".

Разбира се, тези принципи не бяха приложени веднага или изцяло: дори докато Наполеон настъпва в Централна Европа, френските колониални власти потушаваха робско въстание в Хаити. „Но тезата на Кожев беше, че след като идеята за всеобщата свобода се разпространи, беше само въпрос на време тези принципи да бъдат приети и прилагани по целия свят." Дори ако времето, необходимо за това, се измерваше в столетия, през които се случиха множество събития - включително две световни войни.

Това беше същността на аргумента, който Фукуяма излагаше за 1989 г. Не че либералната демокрация беше съвършена или че беше постигната навсякъде и че всички конфликти бяха приключили. А по-скоро, че доказателствата станали неопровержими, че нямало по-добър ръководен принцип или система. И Фукуяма все още поддържа това мнение.

„През последните около 30 години повтарям, че търся алтернативна система, която да се представя като по-удовлетворяваща от човешка гледна точка в сравнение с либералната демокрация. И се появиха редица кандидати. Някои от тях, според мен, са съвсем неправдоподобни." Той посочва теокрацията по ирански модел като един от тези варианти. Китайският модел е по-сериозен претендент. Като авторитарна система, казва той, тя може да взема решения по-ефективно от либералната демокрация. „Така че въпросът за мен е: дали това също е устойчива система? Ще видим ли това да се повтаря на други места след 30 години? И това все още е отворен въпрос." Ако през следващото поколение или около това Китай се окаже много по-успешен от САЩ, с модел, който може да се изнася и задоволява човешките нужди, тогава Фукуяма обещава, че ще бъде „напълно щастлив да признае, че съм сгрешил по отношение на основната си предпоставка".

Той също така признава, че настоящият консенсус относно либералната демокрация далеч не е всеобщ и че „либералната" част от тази идея - вярата в ограниченията и контрола върху избраната власт, е особено уязвима. Той пише, че това се дължи отчасти на факта, че подкрепата за тези ограничения често е зависела от колективната памет за това колко опасен може да стане светът без тях. По-младото поколение, което е познавало само мир и просперитет и за което тираниите от средата на XX век са древна история, ще осъзнава само бегло опасностите от неограниченото, нелиберално управление.

Но със сигурност Доналд Тръмп, роден само една година след поражението на нацизма, е живо доказателство, че близостта до тази мрачна история едва ли предполага уважение към ограниченията, наложени от либералната демокрация? Как да обясним пренебрежението на американския президент към тази опасност?

„Знаете ли, това е един от големите психологически въпроси, на които бъдещите историци ще трябва да отговорят. Той изпитва тази странна привързаност не само към днешна Русия и Владимир Путин, но още през 80-те години на миналия век е посещавал Москва. Тогава, когато все още бяхме в разгара на Студената война, той публикуваше цялостни реклами, в които атакуваше НАТО. Искам да кажа, че това по някакъв начин е свързано с липсата му на какъвто и да е морален компас извън собствения му интерес. Той на практика се тревожи дали ще може да спечели пари, и ако може да спечели пари в тирания, за него това е напълно приемливо."

Струва си да се разбере до дъно какво е имал предвид Фукуяма преди толкова години, защото, щом стигнеш дотам, откриваш идея, която е много по-интересна, отколкото някога са позволявали кратките цитати от неговата теза. В последния параграф на есето си той заявява: „Краят на историята ще бъде много тъжен момент." След като фундаменталният въпрос на политиката е по същество решен, макар и далеч от реализация, „световната идеологическа борба, която изискваше дързост, кураж, въображение и идеализъм, ще бъде заменена от икономически изчисления, безкрайното решаване на технически проблеми, грижи за околната среда и задоволяването на изискани потребителски изисквания". Както Фукуяма пише сега: „Съществото, което се появява в края на историята, обикновено е някой, лишен от борба, риск и амбиция, някой, когото философът Ницше е нарекъл „Последният човек". Вече от известно време живеем в царството на Последния човек." Щом тази идея бъде разгледана по-подробно, дори онези, които оспорват тълкуването на Фукуяма за 1989 г., ще признаят, че той е имал удивително предчувствие за това, което предстои.

Защото той предвижда, че либерално-демократичните общества може и да се окажат способни да осигурят стабилност и относителен материален комфорт, но въпреки това ще продължи да липсва нещо съществено. Той цитира понятието на Сократ за „тимос" (thymos) или „дух": онази част от душата, която жадува за уважението или почитанието на другите хора. „Последният човек" може и да има задоволени основни икономически нужди, но ще се разгневи, ако смята, че не получава признанието, което му се полага. Това се свежда до простото желание равното достойнство на човека да бъде уважавано.

Когато четем тези пасажи, трудно е да не се сетим за световния възход на националистическия популизъм и по-специално за движението MAGA.

„Масата от хора, които идват на митингите на Доналд Тръмп, смятат, че либералните елити не ги уважават. Едно от нещата, които изстреляха Тръмп на върха на американската политическа система, е неговото признание, че към тях се отнасят с неуважение, и той намери начин да говори с тях по начин, който не показва такова презрение. Той не използва сложни думи. Разказва глупави истории, които те смятат за много забавни, а, както знаете, образованите хора са възмутени от тях", казва Фукуяма.

Това, казва той, е ключово предизвикателство за демократите.

„Ако наистина искате да решите този проблем с равномерно разпределеното уважение... става въпрос както за слушане, така и за говорене. Мисля, че много политици от елита всъщност не слушат хора, които не са като тях. Те не винаги слушат обикновените хора и също така не знаят как да говорят с обикновените хора."

Той отбелязва отчаянието на демократите, „които търсят кандидати от работническата класа, които да могат да издигнат" на междинните избори през ноември, но казва, че „равномерното разпределение на уважението изисква както политики, които разпределят реалните материални ползи по-равномерно, така и различен вид политически дискурс". В този контекст му допада бившият кмет на Чикаго и потенциален кандидат за президентските избори през 2028 г. Рам Емануел - човек с маниерите на уличен боец, който, според Фукуяма, е и „много забавен".

Другата определяща черта на „последния човек" е жаждата за кауза, за борба на живот и смърт, която би могла да придаде смисъл на живота му. През 1989 г. Фукуяма предвижда „силна носталгия" по епохата, в която са бушували такива битки, и това също звучи като предчувствие за нашата собствена епоха.

„Всъщност живеем в наистина странно време", казва той сега. Поглежда назад към Германия от 30-те години на миналия век.

„Току-що бяха преживели ужасна война, милиони жертви. После – хиперинфлация. Спестяванията на всички бяха изтрити. Имаше нестабилност по улиците на Ваймарската република и затова, това не е оправдание, но донякъде може да се разбере защо хората биха били привлечени от екстремистки идеологии в този момент. Но това не е светът, в който живеем през 2026 г. Знаете, всъщност сме доста стабилни, мирни. И все пак има хора както отляво, така и отдясно, които казват: „Това е най-лошият възможен свят." В Америка имаме дясното крило на MAGA, което твърди, че Америка умира. Че е убивана от другата страна. И е много трудно да се разбере как могат да твърдят това, ако имат някаква историческа осведоменост."

За левицата, поне, не е ли климатичната криза допринесла за това настроение на екзистенциална обреченост? Фукуяма се съмнява в това. „Седя в Калифорния. Температурата е приятни 70 градуса (21 °C). Знаете, не се изпичам като вас в Европа, така че може би това е просто моята лична ситуация. Но мисля, че климатът все още остава доста абстрактно понятие за много хора." Той сочи с пръст в друга посока. „Социалните мрежи и интернет като цяло са довели до тази огромна разминаване между реалната, материална, преживяна реалност и това, което хората изпитват онлайн." Като илюстрация на феномена, за който предупреждава в последното изречение на есето си от 1989 г., той цитира множеството млади мъже в „маносферата", които прекарват дните си в игри, като едновременно с това се хранят с фалшиво мрачна картина на света и копнеят за кауза, за която си струва да умрат: „Може би именно тази перспектива за векове на скука в края на историята ще послужи, за да започне историята отново."

В новата книга има глава, чието заглавие подсказва за другата история, която разказва мемоарът: „За промяната на мнението". Фукуяма е преминал през сравнително рядко срещания политически път от дясното към лявото. Като бивш служител в администрациите на Рейгън и Буш, той разказва за времето, когато е бил ученик на известния консервативен учен Алън Блум и част от неоконсервативната група мислители, които готвят интелектуалната основа за инвазията в Ирак през 2003 г. Фукуяма се отрича от подкрепата си за тази война през февруари 2004 г. В книгата той откровено признава, че това, което го е възпрепятствало да направи този разрив по-рано, е било отчасти не толкова идеологическо, колкото социално и човешко: той не е искал да сложи край на приятелствата, които е ценил.

Все пак отклоняването му от десницата не се ограничава само до сферата на външната политика. Докато бившите му колеги виждат правителството единствено като пречка, която трябва да бъде премахната, собствените му проучвания на обществата по целия свят го водят до убеждението, че една способна държава е от съществено значение. Сякаш за да потвърди колко дълъг път е изминал, една от главите на книгата е озаглавена „Как да се научим да обичаме бюрократите".

Журналистът от The Guardian пита дали неговият поглед върху света не се е различавал от този на другите републиканци и консерватори поради японо-американските му корени, които са описани трогателно в книгата. В нея се разказва за баба му, „невеста по снимка", която напуснала Япония на 21 години, когато била качена „сама на параход за Лос Анджелис, където трябвало да се омъжи за непознат, по-голям от нея с 10 години", както и за чичо, останал „без нито стотинка", след като магазинът, който сам построил, бил фактически конфискуван, когато той, подобно на всички японо-американци на западното крайбрежие, бил интерниран по време на Втората световна война. Дали е виждал нещата по различен начин, защото е бил член на етническо малцинство, преживяло горчива история на изключване?

„Не, не мисля", отговаря той незабавно. „Цял живот се опитвах да не мисля за себе си като азиатско-американец, защото просто не харесвам този вид политика на идентичността. Вярно е, че след 11 септември някои десни хора в Съединените щати казваха: „Е, трябва да сложим арабо-американците в лагери." И, да, разбира се, аз смятах, че това е наистина погрешно, предвид семейната ми история, но не мисля, че това ме е направило особено чувствителен към този вид проблеми."

Това, което го кара да промени мнението си, бил променящият се свят. Дори и да продължава да смята, че големият въпрос е решен, събитията имат значение. Войната в Ирак и икономическата криза от 2008 г. преобърнаха неговия мироглед. Както сам казва: „Ако си интелектуалец и вярваш в определени неща относно използването на военна сила във външната политика и относно нерегулираните пазари в икономиката, а и двете водят до големи бедствия, трябва да преосмислиш някои от тези предположения." За Франсис Фукуяма краят на историята никога не е означавал край на мисленето.