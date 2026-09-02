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Ограничават движението в центъра на Солун заради Международния панаир

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Солун СНИМКА: АРХИВ

Мащабни промени в организацията на движението ще бъдат въведени в Солун заради откриването в събота на 90-ото издание на Международния панаир, съобщава местният информационен портал „Вория", цитиран от БТА. Ограниченията започват още утре.

От 15:00 часа в четвъртък ще бъде забранено паркирането по някои от основните булеварди, сред които „Страту" и „3 септември". От петък сутринта забраната ще обхване и други централни улици.

В събота движението постепенно ще бъде спряно в по-голямата част от търговския и историческия център на Солун. Тогава в града ще пристигне премиерът Кириакос Мицотакис, за да произнесе традиционната програмна реч на гръцкия министър-председател при откриването на панаира.

Изказването му се очаква с особен интерес, тъй като ще бъде последното на Солунския панаир преди парламентарните избори, които по график трябва да се проведат през пролетта на следващата година.

Солун СНИМКА: АРХИВ

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