Ограничават движението в центъра на Солун заради Международния панаир

Мащабни промени в организацията на движението ще бъдат въведени в Солун заради откриването в събота на 90-ото издание на Международния панаир, съобщава местният информационен портал „Вория", цитиран от БТА. Ограниченията започват още утре.

От 15:00 часа в четвъртък ще бъде забранено паркирането по някои от основните булеварди, сред които „Страту" и „3 септември". От петък сутринта забраната ще обхване и други централни улици.

В събота движението постепенно ще бъде спряно в по-голямата част от търговския и историческия център на Солун. Тогава в града ще пристигне премиерът Кириакос Мицотакис, за да произнесе традиционната програмна реч на гръцкия министър-председател при откриването на панаира.

Изказването му се очаква с особен интерес, тъй като ще бъде последното на Солунския панаир преди парламентарните избори, които по график трябва да се проведат през пролетта на следващата година.