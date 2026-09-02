САЩ обмислят турски, японски и южнокорейски фрегати за новия си военен флот

Късат вековна традиция американските военни кораби да се строят на територията на САЩ

Белият дом и Военноморските сили на САЩ разглеждат проекти на фрегати от Турция, Япония и Южна Корея за нов клас бойни кораби, като първите от тях може да бъдат построени в чужбина, преди производството да бъде прехвърлено в американски корабостроителници, съобщава USNI News.

Три източника от индустрията, запознати с обсъжданията, са заявили пред изданието, че конкурсът може да включва изграждането на до две фрегати в чуждестранни корабостроителници. Идеята е част от усилията на администрацията на Доналд Тръмп за бързо разширяване на американския военен флот.

Подобен ход би представлявал скъсване с повече от век традиция американските военни кораби да се строят на територията на САЩ.

Сред разглежданите проекти са експортната версия на японската фрегата FFM Mogami на Mitsubishi Heavy Industries, южнокорейската фрегата с управляеми ракети от клас Chungnam и турската фрегата с управляеми ракети от клас Istanbul.

Двама от източниците твърдят, че турският проект е попаднал сред разглежданите варианти след разговор между турското ръководство и президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на върха на НАТО през юли.

През август меморандум на Белия дом се позова на изключение, свързано с „интересите на националната сигурност", което позволява на Пентагона да разглежда чуждестранни проекти въпреки американски закон, ограничаващ въвеждането в експлоатация на военни кораби, построени извън САЩ.

След меморандума изпълняващият длъжността министър на Военноморските сили Хунг Као е възложил на службата, ръководена от помощник-министъра на Военноморските сили за научноизследователска, развойна и придобивна дейност Уилям Махан, да проучи чуждестранни бойни кораби, кораби за превоз на товари и танкери за попълване на запасите на Командването за военен морски транспорт.

Говорителят на Военноморските сили капитан Рон Фландърс заяви, че президентът Тръмп е наредил на ведомството „агресивно да увеличи капацитета на американското корабостроене", включително чрез използване на опита на съюзниците на САЩ.

„Активно разработваме варианти за изпълнение на намерението на президента да доставяме кораби по-бързо, като същевременно гарантираме дългосрочни инвестиции, трансфер на технологии и разширяване на работната сила в американските корабостроителници", заяви Фландърс, пише turkiyetoday.

Програмата за новите фрегати може да следва т.нар. „финландски модел", при който първият или първите два кораба се строят в чужбина, преди инвестициите и производството да бъдат прехвърлени в американски предприятия.

Моделът наподобява програмата на Бреговата охрана за арктически кораби за сигурност, при която финландски корабостроителници изграждат първите плавателни съдове по канадски проекти, преди производството да премине към американска корабостроителница.

Директорът на Службата за управление и бюджет Ръс Воугт публично подкрепи този подход и призова за по-голяма конкуренция в американското военноморско корабостроене.

Предложената фрегата трябва да запълни празнина в надводния флот на ВМС на САЩ. В момента разрушителите от клас Arleigh Burke, предназначени за водене на бойни действия с висок интензитет, често се използват за мисии, които могат да бъдат изпълнявани от по-малки фрегати.

Контраадмирал Брайън Меткалф заяви през юли, че фрегатите могат да действат в по-слабо оспорвани морски зони и да изпълняват ролята на ескорт на ценни цели, като по този начин освободят разрушителите за по-сложни задачи.

Инициативата идва след отменянето в края на миналата година на програмата за фрегати с управляеми ракети от клас Constellation и преминаването към патрулната фрегата FFX, базирана на кораба за национална сигурност на Бреговата охрана.

Ingalls Shipbuilding, подразделение на HII, вече е започнало подготвителни дейности по първата фрегата FFX, но все още не е получило договор за нейното изграждане. Конгресът обаче обсъжда мерки, които могат да ограничат строителството в чужбина.

Проектотекстът на Комисията по въоръжените сили на Сената за законопроекта за отбранителната политика за финансовата 2027 г. предвижда премахване на изключението по линия на националната сигурност. Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите пък е включила текст, който забранява използването на одобрени средства за закупуване на американски военен кораб, построен в чуждестранна корабостроителница. Окончателният текст на законодателството все още не е публикуван.

Предложението за бюджета за финансовата 2027 г. включва 1,85 млрд. долара за проучване на чуждестранни проекти за военни кораби, първоначално фокусирано върху Япония и Южна Корея.

Американски представители от ВМС както при администрацията на Джо Байдън, така и при тази на Доналд Тръмп са посещавали южнокорейски корабостроителници през последните години. Съветникът по корабостроенето на ВМС Ричард Брекенридж е посетил няколко южнокорейски корабостроителници в края на август, а делегация на подкомисията по отбрана към Комисията по бюджетните кредити на Камарата на представителите е посетила през юли предприятията на HD Hyundai и Hanwha Ocean.

Европейски съюзници на САЩ също произвеждат фрегати. Сред тях е проектът FREMM, използван от военноморските сили на Италия и Франция. Именно той е в основата на американския проект за фрегати от клас Constellation, разработван от Fincantieri Marinette Marine в Уисконсин.