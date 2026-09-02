Германската полиция разследва бомбен атентат срещу електроразпределителна станция

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Германската полиция започна антитерористично разследване след бомбения атентат срещу електроразпределителна станция в близост до топлоелектрическа централа в Юншвалде, Източна Германия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

При взрива вчера са били повредени няколко електропровода и за кратко е било прекъснато електроснабдяването.

Полицията в провинция Бранденбург разследва случая за нарушаване на обществените услуги, предизвикване на експлозия с взривни вещества, унищожаване на жизненоважно оборудване и създаване на терористична организация.