Apple Maps също прекръсти езерото Онтарио на "Езеро Америка" за потребителите в САЩ

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Apple Maps вече показва езерото Онтарио като „Езерото Америка" за потребителите в САЩ, следвайки примера на Google, който се съобрази с разпореждане на американския президент Доналд Тръмп на фона на влошаването на търговските отношения САЩ-Канада.

Apple стана поредната компания, която възприе новото име, дадено от американския държавен глава, съобщава Евронюз.

Промяната идва по-малко от седмица след като Тръмп официално разпореди преименуването с указ. Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера на Северна Америка, заедно с езерата Супериър, Мичиган, Хюрън и Ери.

Решението за преименуването до голяма степен е свързано с провала на търговските преговори между САЩ и Канада в края на август, след като Вашингтон наложи нови 50% мита върху канадски стоки на стойност около 20 млрд. долара (17,3 млрд. евро).

Потребителите на Apple Maps в САЩ ще виждат езерото като Lake America, докато в Канада то ще продължи да бъде обозначавано с оригиналното си име – Lake Ontario.

Според американския министър на вътрешните работи Дъг Бъргам именно Тръмп лично се е обърнал към Apple и е призовал компанията да въведе промяната в навигационната си платформа.

Междувременно Тръмп публикува редица видеа, генерирани с изкуствен интелект, включително едно, на което се вижда как рита табела с надпис Lake Ontario и я заменя с друга, гласяща Welcome to Lake America (Добре дошли при Езерото Америка).

На самото езеро обаче Канада постави нова табела с надпис: „Езерото Онтарио. Сега и завинаги."

„Много преди президента Тръмп това езеро се е наричало езерото Онтарио. Дълго след като президентът Тръмп вече няма да е на поста, то отново ще се нарича езерото Онтарио", заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд.

Канада също обяви, че ще въведе ответни мита „долар за долар" в отговор на новите американски налози.

Google направи същата промяна през уикенда, което предизвика сериозни критики в социалните мрежи. Потребители обвиниха технологичния гигант, че се поддава на натиска на администрацията на Тръмп.

Американският президент може да определи как федералното правителство използва имената на географски обекти, но няма правомощия да задължи частни компании, чужди правителства или дори отделните американски щати да използват същите наименования.

„Американската информационна система за географски наименования официално промени името на Lake Ontario на Lake America в Съединените щати", заявиха от Google.

Компанията уточни, че актуализира Google Maps, за да отразява промените в официалните правителствени източници. Тъй като в случая това е GNIS, потребителите на картите в САЩ ще виждат Lake America, тези в Канада ще продължат да виждат Lake Ontario, а потребителите извън САЩ и Канада ще виждат и двете имена.

Други картографски услуги обаче, сред които MapQuest, отказаха да променят името на езерото. Миналата година MapQuest също отказа да преименува Мексиканския залив на „Американския залив".

Последната позиция на MapQuest доведе до скок на приложението до първо място в класацията на най-популярните приложения в американския App Store на Apple към 1 септември, изпреварвайки дори дългогодишния фаворит ChatGPT.