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ООН: Светът ще премине прага от 1,5 градуса затопляне

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Заради глобалното затопляне в Антарктида се появяват все повече растения Снимка: Twitter/@focuseatv

Светът ще надхвърли през следващите години прага от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, определен като ключова цел в Парижкото споразумение за климата. Това обаче не означава отказ от борбата с глобалното затопляне, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според публикувания днес доклад на Програмата на ООН за околната среда най-оптимистичният сценарий предвижда затоплянето да достигне около 1,8 градуса в средата на века, след което постепенно да започне да спада. При запазване на сегашните политики температурите могат да се повишат с около 2,6 градуса до 2100 г.

Целта за ограничаване на затоплянето до 1,5 градуса остава в сила, но подходът трябва да бъде променен. Първоначално трябва да се ограничи максималното повишение на температурите, а впоследствие те да бъдат върнати под прага чрез отказ от изкопаемите горива и използване на технологии за отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата.

Земята вече е с около 1,4 градуса по-топла спрямо прединдустриалните нива. Учените предупреждават, че всеки петгодишен период на забавяне при намаляването на емисиите може да добави поне една десета от градуса към максималното затопляне.

ООН призовава правителствата да засилят и мерките за адаптация към климатичните промени, тъй като част от последствията вече не могат да бъдат избегнати. Очаква се най-тежко да бъдат засегнати по-бедните общности.

Прагът от 1,5 градуса не е рязка граница, след която климатичните щети внезапно нарастват, подчертават учените. Всяка избегната десета от градуса означава по-малко щети, посочва климатологът Андрю Уийвър от Университета на Виктория, който не е участвал в изследването.

Според климатолога Ричард Бетс от Университета на Ексетър, който е сред авторите на доклада, човечеството ще трябва да живее в по-топъл свят, но все още може да направи много за ограничаване на затоплянето.

Заради глобалното затопляне в Антарктида се появяват все повече растения Снимка: Twitter/@focuseatv

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