Вадефул отхвърли твърденията на Путин за "изфабрикувани" доказателства за дрона на летище Лайпциг

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Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли твърдението на руския президент Владимир Путин, че Берлин е „изфабрикувал" доказателствата за руска връзка с осуетеното нападение с дрон в Лайпциг миналия месец, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Обратното е вярно", заяви Вадефул в кулоарите на срещата на външните министри от Европейския съюз в Уиклоу, Ирландия. Ден по-рано Германия обвини Русия за случая и обяви наказателни мерки срещу Москва.

Путин отхвърли обвиненията и определи представените доказателства като „изфабрикувани". Според него реакцията на правителството на канцлера Фридрих Мерц обслужва предимно вътрешнополитически цели.

Германия отправи обвиненията седмици след като в близост до украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале беше открит дрон с експлозиви и в навечерието на избори в три германски провинции.

Вадефул отхвърли твърденията, че моментът е избран по тактически съображения. По думите му, ако изборите са имали значение, правителството е можело да не отправя обвиненията точно сега, тъй като подобна стъпка би предизвикала сериозни дебати на фона на предизборните кампании в Източна Германия.

В неделя избирателите в Саксония-Анхалт трябва да изберат ново регионално правителство. Две седмици по-късно ще се гласува в Мекленбург-Предна Померания и в Берлин.

В Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, които са част от бившата комунистическа Източна Германия, мнозина все още имат проруски нагласи, отбелязва ДПА.

Германският външен министър заяви, че е получил силна подкрепа от европейските си колеги, след като Берлин обяви, че ще затвори руското консулство в Бон и руски културен институт в германската столица.

Франция, Нидерландия и Финландия са извикали руските посланици заради нападението в Лайпциг, допълни Вадефул.