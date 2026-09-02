Хиляди в Сърбия излязоха на протест 22 месеца след трагедията в Нови Сад

Хиляди граждани излязоха по улиците на Сърбия, за да отбележат 22 месеца от трагедията на железопътната гара в Нови Сад, при която при рухването на бетонната козирка загинаха 16 души, а един човек беше тежко ранен.

В Белград протестиращите се събраха в района на старата железопътна гара, откъдето потеглиха в дълга колона по предварително обявения маршрут. Шествието завърши при гара „Белград център", където участниците почетоха паметта на жертвите с 16 минути мълчание – по една минута за всеки загинал.

снимка: Ройтерс

„Обръщаме се към всички. Нека да се разбере какво всъщност се е случило и кой е виновен за трагедията в Нови Сад – това е въпрос на отговорност към обществото. И този въпрос не се отнася само за тези, които са на власт, а за всички нас", заяви студентът от Юридическия факултет на Белградския университет Андрей Попович, цитиран от БТА.

Паралелни възпоменателни прояви имаше в Нови Сад и Ниш. В Нови Сад граждани се събраха в 11:52 часа – точно в минутата, в която на 1 ноември 2024 г. се срути козирката. Последваха 16 минути мълчание. Вечерта в града се проведе и шествие до железопътната гара.

В Ниш също беше почетена паметта на жертвите с 16-минутно мълчание под посланието „Все още е 11:52 ч."

Трагедията в Нови Сад постави началото на най-мащабните студентски протести в Сърбия от години. Студентското движение, което оглави демонстрациите срещу властта, заяви, че няма да прекрати борбата си, докато не бъде установена отговорност за смъртта на 16-те души.

снимка: Ройтерс

През пролетта на 2025 г. студентите поискаха предсрочни парламентарни избори. Те обявиха, че ще подкрепят листа с кандидати за депутати с обществен авторитет, които досега не са участвали в политическия живот на страната.

Междувременно президентът Александър Вучич обяви през юни, че ще подаде оставка „след няколко седмици" и че след оттеглянето му ще бъдат организирани избори. Впоследствие той посочи, че предсрочните парламентарни избори се очаква да се проведат на 18 или 25 октомври.

На фона на продължаващото напрежение студентското движение ще проведе и първата си официална пресконференция. Тя е насрочена за 2 септември от 17 часа в Белград. Първоначално студентите обявиха само, че ще представят „важна информация" и ще отговарят на въпроси на журналисти.

Според сръбски медии основната тема ще бъде предполагаемото подслушване и шпиониране на телефони на известни членове на студентското движение. Очаква се студентите да разкрият как е извършвано наблюдението, какъв софтуер е използван и с кои организации са потърсили техническа и правна помощ. На пресконференцията ще говорят и студенти, чиито телефони са били подложени на наблюдение.

Очаква се в събитието да участват представители на студентите от всички университети в Сърбия.