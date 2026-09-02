Ердоган: Путин също иска войната в Украйна да приключи час по-скоро

Руският президент Владимир Путин не е доволен от резултата от войната в Украйна и също иска тя да приключи час по-скоро. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред журналисти на връщане от срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, съобщава турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Ердоган посочи, че Турция се стреми да намира решения и да съдейства за постигането на мир при конфликтите в региона. По думите му войната не е довела до добър резултат нито за враждуващите страни, нито за региона и света.

Турският президент определи двустранната си среща с Путин като много ползотворна, а атмосферата – като приятелска. Той е изразил готовността на Анкара да направи необходимото за постигането на мир между Русия и Украйна.

Двамата са обсъдили и евентуална продажба на руските системи за противоракетна и противовъздушна отбрана С-400 на трета страна. Въпросът е свързан с възможното връщане на Турция в американската програма за изтребителите F-35, от която страната беше извадена заради покупката на руските системи.

Ердоган припомни, че Турция е била част от програмата и има значителен принос за нея. Разговорите за връщането на страната продължават, но Анкара не се отказва и от разработването на турския боен самолет KAAN, подчерта той. Отмяната на санкциите е била обсъдена и по време на срещата му с американския президент Доналд Тръмп на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли.

Турският президент призова и за създаването на механизъм, който трайно да гарантира безопасността на търговското корабоплаване в Черно море. По думите му сигурността трябва да бъде осигурена за всички граждански кораби, а не само за плаващите под турски флаг или принадлежащите на турски компании.

Ердоган предупреди, че вредите се увеличават с времето и че зърнената криза отново се проявява в Африка. Според него трябва да бъде поета инициатива, преди проблемът да се разрасне допълнително.

Той коментира и първото заседание на Отбранителния съюз от Мека между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, проведено на 31 август в Истанбул. Като един от приоритетите на обединението Ердоган посочи сътрудничеството в отбранителната индустрия, в която Турция се стреми да се нареди сред световните лидери.

По думите му съюзът е създаден в интерес на стабилността и сигурността в региона. Ердоган заяви, че малко държави открито му се противопоставят, докато други правят това негласно.