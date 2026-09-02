КМГ: Лидерите на Китай и Египет обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Близкия изток

Днес гостуващият в Египет китайски председател Си Дзинпин проведе разговор с египетския си колега Абдел Фатах ас-Сиси в Кайро.

На срещата китайският държавен глава посочи, че през последните години всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Египет е постигнало значително развитие. На фона на променящата се международна и регионална обстановка двете страни трябва да се подкрепят взаимно и да засилват сътрудничеството, с цел непрекъснато да задълбочават изграждането на общност на споделена съдба помежду си.

Ас-Сиси заяви, че Египет желае да разшири сътрудничеството с Китай в областта на инвестициите, машиностроенето, инфраструктурното строителство, финансите, науката и технологиите и новата енергетика, за да допринесе за регионалното развитие и просперитет. Като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН Китай играе важна конструктивна роля в международните отношения. Египет се надява да засили координацията и сътрудничеството с Китай в многостранни платформи, съвместно да се справя с глобалните предизвикателства и да защитава международната справедливост.

Двамата държавни глави обмениха мнения и по ситуацията в Близкия изток. Си Дзинпин заяви, че международната общност, и по-специално големите сили извън региона, трябва да отхвърлят двойните стандарти и да уважават националния суверенитет и териториалната цялост на близкоизточните държави, за да бъдат защитени сигурността и стабилността там.

Ас-Сиси високо оцени обективната и справедлива позиция на Китай по въпроса за Близкия изток и изрази желание да засили координацията с Пекин за смекчаване на регионалното напрежение и търсене на рамка за сигурност в региона.

След срещата двамата държавни ръководители присъстваха на подписването на редица документи за сътрудничество в областите на съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път", изкуствения интелект, икономиката, търговията и производствените и снабдителните вериги.