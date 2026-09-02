Еврокомисията пред дилема да си направи ли официален профил в TikTok

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През 2023 г. Комисията забрани TikTok на служебните устройства на своите служители

Европейската комисия е изправена пред вътрешен спор заради отказа си да има официален профил в TikTok – платформа, използвана от около 200 милиона европейци. Част от еврокомисарите смятат, че отсъствието на Брюксел от социалната мрежа е стратегическа грешка, особено на фона на усилията на ЕС да достигне до по-младата аудитория, пише европейското издание "Политико".

Въпросът дали Комисията трябва да има присъствие в китайската платформа TikTok е бил обсъждан на срещи на високо ниво, като поне един еврокомисар е настоял за преосмисляне на позицията, съобщава служител, пожелал анонимност, тъй като става дума за вътрешни обсъждания.

През 2023 г. Комисията забрани TikTok на служебните устройства на своите служители заради опасения, свързани с киберсигурността. Забраната важи и за „лични устройства, включени в системата за мобилни устройства на Комисията", уточни говорител на институцията.

„Следим развитието на платформата, по-специално напредъка по отношение на защитата на данните и опасенията, свързани с киберсигурността", заявиха от Комисията.

Засега няма особени признаци, че политиката на институцията ще се промени. Дана Спинант, генералният директор на Комисията по комуникациите, е против създаването на официален акаунт в TikTok, твърди друг служител, запознат с дискусиите. Спинант не е отговорила на запитване за коментар.

Трети служител заяви, че в някои кабинети на еврокомисари има недоволство от факта, че Брюксел отсъства от платформа, в която все повече млади европейци получават новините си и формират мненията си.

Друг служител посочи, че Русия няма подобни колебания и използва социалните мрежи, за да влияе върху общественото мнение в Европа. Според него Комисията не може да си позволи да отстъпва позиции.

Дебатът се разгаря в момент, когато председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен и еврокомисарите ѝ се стремят да достигнат до повече европейци чрез социалните мрежи. Фон дер Лайен ще покани инфлуенсъри, включително такива, които публикуват съдържание в TikTok, на речта си „За състоянието на Съюза" този месец.

Според третия служител е иронично, че Комисията насърчава инфлуенсъри да разпространяват посланията ѝ в платформа, в която самата институция отказва да има официално присъствие.

Вместо това Комисията все по-активно използва YouTube – американска платформа, в която институцията има над 500 000 абонати, твърдят двама от служителите.